Brian May pide el Oscar de Mejor Actor para Rami Malek

Madrid— El mítico guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, ha elogiado la interpretación del californiano Rami Malek en Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury que se estrenó hace casi un mes y ha asegurado, además, que "estará en la lista de nominaciones de los Oscar y merecerá ganarlo".May, en una entrevista publicada en NME, ha dicho que Malek "vivía en Freddie" hasta tal punto fue así incluso comenzaron "a pensar que era el propio Freddie" cuando vieron su actuación en la película.Ayer se cumplieron 27 años de la muerte del icónico cantante de Queen."Hemos vivido con este proyecto durante nueve años y es increíble verlo tan bien", recalcó Brian May hablar de su opinión global del biopic de Freddie Mercury.Asimismo, el músico de 71 años quiso destacar en esta misma entrevista la labor de todas las personas que participaron en el proyecto."Todos dieron el 200%, desde los actores y técnicos hasta el equipo de producción, peluquería y maquillaje. Todos", destacó.El guitarrista tuvo también buenas palabras para Gwilym Lee, el actor que encarna su figura en Bohemian Rhapsody, de quien dijo que "debería estar recibiendo premios por todas partes".El biopic de Freddie Mercury y de Queen ha cosechado un éxito rotundo de audiencia y ha recaudado más de 400 millones de dólares en taquilla.Los espectadores han acudido en masa al cine, mientras que la crítica no ha sido unánime con su opinión acerca del filme primero dirigido por Bryan Singer (X-Men) y terminado bajo las indicaciones de Dexter Fletcher (Amanece en Edimburgo).

