Se une Keanu a 'Toy Story 4'

Madrid– El actor Keanu Reeves se une al elenco de voces de ‘Toy Story 4’. La noticia del fichaje del actor que dio vida a Neo en ‘Matrix’ llega la misma semana que se celebra el vigésimo tercer aniversario del estreno en los cines de la primera película de la saga.Tim Allen, quien pone voz a Buzz Lightyear desde 1995, se desmarcó de la estrategia de hermetismo que está llevando a cabo Disney con el nuevo filme de ‘Toy Story’ y anunció que Keanu Reeves "tiene un personaje genial".El actor comentó en una entrevista en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon que Reeves "tiene un gran papel".Allen relató además, en tono cómico, una historia interna del doblaje con Keanu Reeves, a quien definió como un tipo amable y maravilloso.En un momento de la grabación, el protagonista de ‘Speed: Máxima Velocidad’ le comentó a Allen que su personaje se parecía demasiado a Buzz Lightyear, aunque parece ser mucho más pequeño que el astronauta. Tim Allen le contestó que Buzz es grande, pero recalcó que “por supuesto Woody es más grande, porque es Tom Hanks” quien dobla su voz.Asimismo, Tim Allen dejó entrever que la última escena será bastante épica y añadió que es un momento muy parecido al final de ‘Lo que el Viento se Llevó’.“Pensé que había más páginas, la leí y me di la vuelta para mirar a la gente del estudio... fue muy emocionante”, dijo.La sinopsis de la película es la siguiente: Woody siempre ha tenido claro cuál era su lugar en el mundo y sabía que su prioridad era cuidar de su hijo, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie llega con un nuevo juguete llamado Forky a su habitación, una aventura de viaje por carretera junto a viejos y nuevos amigos le mostrará a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete.El filme dirigido por Josh Cooley (‘Riley's First Date’) y producido por Jonas Rivera (‘Intensa-Mente’ y ‘Up’) y Mark Nielsen (productor asociado ‘Intensa-Mente’) tiene previsto su estreno para el 2 de agosto de 2019.

