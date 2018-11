Dornan ya no quiere hacer filmes como '50 sombras de Grey'

Madrid— El actor que encarnó al multimillonario Christian Grey, Jamie Dornan, ha asegurado que no le gustaría volver a participar en una saga como Cincuenta sombras de Grey.No pienso volver a aceptar un trabajo que genere tanta atención y escrutinio de la opinión pública sobre mí", aseguró el actor hollywoodense.Su compañera en la saga, Dakota Johnson vivió en sus propias carnes ese "escrutinio de la opinión pública" del que hablaba Dornan hace unas semanas, cuando fue criticada por declarar en CinemaBlend que "rodar dos películas seguidas, donde la mayoría de las escenas son la misma, una y otra vez, se volvió un poco aburrido".Por su parte Dornan, en una entrevista para el portal Vulture, advirtió que "desde un punto de vista práctico" es momento de "seguir adelante y evitar más problemas".El actor recalcó que no considera que su carrera "haya entrado en una nueva fase ahora que el fenómeno 50 sombras se ha acabado", aunque entendía que hubiera gente que lo percibiese así, "porque la crítica no recibió muy bien esas películas".De hecho, Dornan destacó que todos los proyectos que le han llegado desde que terminó de rodar la trilogía "están a miles de kilómetros de distancia de lo que supuso 50 sombras", por lo que parece que el actor no ha quedado encasillado en su personaje de Christian Grey de cara a recibir propuestas para nuevos proyectos.En el último mes, Dornan ha estrenado dos películas. En ambos trabajos, interpreta el papel de un periodista. El primero es Mi cena con Hervé, una película de HBO en la que ha coincidido con Peter Dinklage (Tyrion Lannister), mientras que en A Private War, el segundo filme que acaba de lanzar, da vida al fotoperiodista de guerra Paul Conroy.No obstante, Jamie Dornan ha agradecido a los fans de la saga el cariño que le han brindado desde que se estrenó la primera película de la saga en 2015.El actor también ha querido revalorizar el dinero que recaudaron con estas películas, más de mil 300 millones de dólares, dado que "es algo muy raro hoy en día".

