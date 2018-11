Parodian a 'La Voz...'

Ciudad de México— Los actores de ‘La Parodia’ tienen qué estudiar sus personajes en tan sólo unas horas, por lo que el reto de llegar a una interpretación similar a la de cierto artista se vuelve una misión compleja.Así coincidieron cuatro de los actores que conforman el elenco del programa, quienes, opinaron, la misma complejidad se replica en cada área de la producción.“El reto de nuestros programas no sólo nos involucra a nosotros como actores sino también a todos los que hacen el maquillaje, el vestuario, la escenografía, ya que la clave de nuestra calidad es mantener frescura en los programas.“Sabemos quiénes son los artistas, estamos familiarizados con quiénes vamos a parodiar, pero aquí lo importante, creo yo, es buscar aspectos que tal vez pocos conozcan y que puede ayudar a una mejor interpretación, más creíble”, afirmó la actriz Tamara Henaine.Los actores tuvieron qué demostrar sus habilidades vocales ya que, en esta ocasión ‘La Parodia’ retrató momentos importantes del programa de ‘La Voz...México’.Carlos Rivera, Maluma, Anitta, Natalia Jiménez y Lele Pons serán parodiados por los actores Hugo Alcántara, Reynaldo Rossano, Fernanda Ostos, Yekaterina Kiev y Tamara Henaine, respectivamente.“Lo importante de hacer este programa es parecerse, eso se logra con la ayuda de los de maquillaje y vestuario. En la interpretación, el tono de voz es fundamental, el acento, las expresiones corporales, por eso hay qué estudiarla en todos los aspectos, desde cómo se porta a cuadro, en el caso de Natalia y cómo lo hace en entrevistas, porque ella es muy diferente en cada situación”, expresó Kiev.Los actores aseguraron que, lejos de querer parecerse a los cantantes, su intención es entretener, hacer divertido un programa sin caer en la burla o molestia para los involucrados.Cada uno de ellos sabe que los parodiados cuentan con características que los hacen únicos.En el caso de Carlos Rivera, es la sonrisa; Maluma, el acento colombiano muy marcado; Anitta, la sensualidad en cada uno de sus movimientos; Natalia Jiménez, la originalidad y Lele Pons, la espontaneidad.“Nosotros como actores tratamos de no faltarle el respeto a nadie. La Parodia es un homenaje, no es un ataque u ofensa a ningún artista.“Con Anitta fue un reto hacerla, me hubiera encantado hacer el twerking como lo hace ella, me hubiera fascinado plasmarlo en mi interpretación, pero no me sale; lo que sí se verá es la sensualidad muy natural que tiene la cantante brasileña”, comentó.

