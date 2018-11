Ciudad de México— Acción, drama, oscuridad y misticismo será la apuesta de la segunda temporada de la serie ‘Aquí en la Tierra’, protagonizada por Alfonso Dosal, Tenoch Huerta, Daniel Giménez Cacho, Paulina Dávila y Gael García Bernal.“Con esta producción no estamos señalando a nadie, no hay ningún peligro de tocar algún tema; al contrario, tenemos toda la libertad de hablar de política”, afirmó en entrevista Giménez Cacho, quien también funge como director.En los próximos ocho capítulos, el espectador verá la evolución de los personajes, pero también cobrará fuerza el elenco femenino.El primer paso fue incluir a las actrices Krystian Ferrer y Adriana Barraza, quienes estarán al frente de un grupo delictivo que se encarga de robar y vender el combustible de manera ilegal, mejor conocidos como huachicoleros.“Mi personaje dentro de la trama no necesita estar en una gran cantidad de escenas para darnos cuenta de lo fundamental que es. Es una mujer que es jefa de esta organización delictiva. Me pareció terrible y atractivo poder interpretarla”, expresó Barraza.Otra historia es la de Pia (Natasha Dupeyrón), una niña abusada desde los 9 años de edad y que, con el paso del tiempo, aprende a aceptar esa condición de víctima.“Contaremos toda su historia: dónde creció, quién fue la mamá, el papá, cómo llegó a ese momento de su vida, por qué no estaba en México y nadie la encontraba”.“Fue un gran reto hacer a este personaje porque tuve que aprender técnicas para interpretar a alguien drogada, yo no había hecho esto, pero se convirtió en una gran experiencia”, comentó Dupeyrón.Gael García aseguró que en esta nueva entrega también se profundizará en su personaje, ‘El Pájaro’.“Adquiere otra capa, aunque seguirá siendo misterioso, difícil, tramposo incluso”, adelantó.‘Aquí en la Tierra’ narra la historia de dos jóvenes de distinto estrato social, cuyos caminos se cruzaron en la infancia. Planea estrenar su nueva temporada en la segunda mitad del 2019.

