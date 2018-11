Los Angeles— ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkaban’ ha sido la primera y única experiencia de Alfonso Cuarón en el mundo de las sagas hollywoodenses, pero la huella que dejó el mexicano sigue siendo aclamada.El elenco de ‘Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald’, la segunda parte de la precuela de Harry Potter, considera que lo que el realizador de ‘Roma’ logró con aquel título es algo irrepetible.“Amé jodidamente la película. Creo que es una de las mejores de la saga. No sé si debería decirlo porque tendría que ser fiel a mi director (actual, David Yates, quien dirigió varias cintas de Harry Potter y está a cargo de Animales Fantásticos...), pero la disfruté mucho”.“Amaría trabajar con Alfonso Cuarón. Mataría por trabajar con Alfonso. Si existe un actor que rechazaría una invitación suya, yo no lo conozco”, dijo en entrevista Eddie Redmayne, intérprete de Newt Scamander, protagonista de la nueva etapa de la franquicia.El filme del autor de ‘Y Tu Mamá También’ se estrenó en 2004 y mostró una faceta desconocida de Sirius Black, hasta entonces visto como villano en la franquicia, a quien dio vida Gary Oldman.Hace unos meses, Alfonso confesó que dudaba y se burlaba de que la posibilidad de dirigir el proyecto, cuyos libros ignoraba.Fue Guillermo del Toro quien, llamándole “arrogante bastardo”, lo obligó a adentrarse sin prejuicios en la magia del mundo creado por JK Rowling.Ezra Miller, quien encarna a Credence Barebone, es otro de los actores cuyos ojos brillan al oír ‘El Prisionero de Azkaban’.“Soy un gran fan de Alfonso Cuarón. ¡El Prisionero de Azkaban! Amé a Gary Oldman en esa película. Se convirtió en un ícono punk rock de la magia”.“Sin embargo, esa no es mi película favorita de Alfonso. Amo todo lo que ha hecho, pero ‘Niños del Hombre’ la amo demasiado”, dijo Miller, el Flash de las películas de DC Comics.Dan Fogler, uno de los muggles (seres no mágicos) de los nuevos largometrajes, cree que es fácil entender por qué tantos fans la eligen como su preferida.“Tiene a Gary Oldman, hombres lobo y viajes en el tiempo”, resumió con humor.Callum Turner, histrión que se incorpora al universo fílmico en ‘Los Crímenes de Grindelwald’, reveló que quiso dedicarse a la actuación tras ver el filme del capitalino.La posibilidad de que Cuarón o Guillermo del Toro, un fan declarado de los libros de Harry Potter, se hagan cargo de un título de Animales Fantásticos... es muy remota, no obstante.El primero no ha anunciado qué proyecto sucederá a su laureado filme biográfico ‘Roma’, y el segundo adaptará ‘Pinocho’, de Carlo Collodi, para Netflix.“Creo que David Yates va a hacerse cargo de las cinco películas. Es un gran director. Conoce perfecto el universo, ha hecho muchas películas”.“Ha hecho que algo tan grande se sienta para los actores como cine independiente, porque construyó un ambiente de trabajo tan relajado que te hace actuar sin presión”, comentó Turner.

