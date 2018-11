Ciudad de México— A cuatro años de su muerte y luego de protagonizar libros y reportajes a nivel mundial, Gustavo Cerati revive una vez más en pantalla chica ahora en la voz de sus familiares.Con videos y testimonios nunca antes vistos, el docu-reality ‘BIOS. Vidas que Marcaron la Tuya’, hace un recorrido por la vida y trayectoria del cantante argentino.“Cuando National Geographic nos propuso hacer este documental, supimos que lo que harían sería una producción de calidad, con respeto y profesionalismo. Decidimos limitar nuestra participación en el proyecto con algunos testimonios”.“Todos comprendimos que era momento de compartir con la gente que lo sigue algunos de los tantos recuerdos y anécdotas que tenemos con él, y que muestran más aspectos de la personalidad no tan conocidos de Gustavo”, explica Laura Cerati, hermana del cantante.Bajo la dirección creativa de Sebastián Ortega, el especial reconstruye la historia de Cerati desde su infancia hasta llegar a la cima del éxito.Y la vida del intérprete no estaría completa sin las entrevistas de Zeta Bosio y Charly Alberti, integrantes de Soda Stereo, quienes fueron sus cómplices.“Muchas personas brindaron su testimonio para esta biografía: familiares, músicos, managers, amigos y mucha gente que lo rodeó por mucho tiempo, incluso gente que lo conoció antes de Soda”, comparte Laura en entrevista exclusiva.Músicos y especialistas, como el escritor Daniel Kon, las cantantes Shakira y Anita Álvarez de Toledo y el sonidista Adrián Taverna, así como su madre Lillian Clarke y sus hijos Benito y Lisa, ofrecen una mirada fresca al genio que fue Cerati.Además, se presentan escenas inéditas de su vida, grabaciones perdidas y entrevistas nunca antes vistas.“El documental muestra imágenes que por primera vez decidimos compartir con la gente, nuevos relatos y anécdotas, e incluso algunos reportajes de él que no habían salido a la luz antes y que ahora son muy relevantes porque son testimonios en primera persona”.“Hay videos caseros de los músicos que lo acompañaron por muchos años y sorpresas como una canción nunca antes escuchada que fue grabada en formato cassette cuando Soda todavía no existía”, adelantó.

