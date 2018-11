Una añoranza literaria del Centro Histórico de la ciudad, así como de lugares aledaños, fue la que realizó ayer el grupo Juaritos Literario a través de un recorrido por nueve sitios que guardan entre sus paredes cientos de historias.Como parte de la tercera edición del encuentro ‘Re-Imaginando la Ciudad desde el Borde’ y bajo el nombre de ‘Luminarias’, esta caminata de dos horas y media tuvo su inicio en la Plaza del Fundador, frente al Centro Municipal de las Artes (CEMA).Ahí se dieron cita, a las 12 del medio día, cerca de 30 personas y, a lo largo del trayecto, se fueron sumando algunas otras, haciendo que el número total del grupo llegara a 40.Esta novena caminata literaria, organizada por tres docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) desde hace dos años y por un grupo de jóvenes, dio a conocer a los participantes distintos textos que hablan sobre los lugares visitados, además de datos noticiosos.El salón de eventos La Fiesta, la Plaza Juan Gabriel, la sala de artes de Germán Valdés, la Plaza de Toros, el albergue Juan Gabriel, el Mercado Juárez, el Cine Victoria y el Bar Eugenios fueron los sitios que recibieron las visitas y miradas del grupo.Entre textos de Roberto Bolaño, Gaspar de Alba, Alejandro Páez Varela, Carlos Mosiváis y Damián Cervantes, descritos y leídos por los organizadores a través de un megáfono, se encontró uno de Emma Vázques Ríos: ‘Crónicas de un tiempo vivo’.Éste en particular, que es una remembranza de la escritora acerca de su paso por el Centro cuando era niña, se explicó al interior del Cine Victoria, que fue tal vez el lugar del recorrido que más ocasionó asombro y melancolía.“Yo traía a mis sobrinos a las funciones de matiné, yo me senté aquí, yo vi películas aquí, yo fui a la dulcería de aquí. Es muy nostálgico ver este lugar así”, comentó una de las participantes del recorrido, quien aunque no nació en Ciudad Juárez, dijo tener un gran amor por la ciudad y por todo los lugares de aquí que han formado parte de su vida.Así como ella, entre los miembros del grupo se encontraron personas que hicieron un reencuentro con distintos sitios y otras a las que tan solo les quedó imaginar como lucían antes, tal como dos personas originarias de Querétaro, quienes formaron parte de la caminata debido al encuentro ‘Re-Imaginando la Ciudad desde el Borde’.Más que un recorrido, este evento fue una mirada profunda a lo que alguna vez fueron los nueve sitios, lo que son y lo que podrían llegar a ser, por medio de las letras de escritores que vieron más allá de lo que se ve a simple vista y que pusieron estricta atención en los detalles de la cotidianidad juarense.Según informaron los organizadores, la próxima travesía literaria esta programada para el año que viene, durante la Feria del Libro. Para obtener más información puedes comunicarte al teléfono celular (656) 301 1400 con Urani Montiel, o visitar la página de Facebook: @juaritosliterario.

