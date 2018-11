Rinde tributo a su ex

Ciudad de México—Ariana Grande rindió homenaje el Día de Acción de Gracias a Mac Miller al publicar en sus historias de Instagram una foto con su ex.La cantante publicó una imagen de sí misma acostada junto a Miller, quien estaba dormido.“Eres extrañado”, escribió con una leyenda muy pequeña.La foto se publicó originalmente el jueves 22 de noviembre de 2017, junto con la leyenda un pastel.Grande ha publicado varios homenajes a Miller en las redes sociales, a principios de noviembre, respondió a un video de un fanático del músico quien escuchaba a R.E.M en Twitter.“Su voz y risa. Se supone que está aquí. Gracias por encontrar esto”.También compartió una publicación en Instagram una semana después de la muerte de Miller en septiembre.“No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo envolver mi cabeza alrededor de esto. hemos hablado de esto. tantas veces. Estoy tan enojada, tan triste que no sé qué hacer. Tú eras mi mejor amigo por tanto tiempo. por encima de cualquier otra cosa. Lo siento mucho, no pude arreglar o quitarte el dolor. Realmente quería hacerlo. el alma más amable y dulce con demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora”.Miller murió el 7 de septiembre a la edad de 26 años. Se reveló que el rapero falleció por sobredosis accidental de drogas en noviembre.Luego de que Pete Davison y Ariana Grande se hicieran famosos por tatuarse mientras estaban juntos, la cantante publicó en Instagram una foto de su próximo video “Thank U, Next”, en el que se ve un corazón negro en su dedo anular izquierdo.El diseño coincide con el tatuaje de Davidson, quien cubrió de tinta una máscara de orejas de conejito, inspirado en la portada de ‘Dangerous Woman’, dejando un gran corazón negro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.