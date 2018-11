Cambia armas por arte

La sensibilidad en la percepción de una joven artista juarense es lo que logró transformar un espacio por el que diariamente se postran cientos de miles de miradas: la entrada a los patios fiscales de la Aduana Mexicana, en el puente internacional Córdova De las Américas, conocido como 'Libre'.Paloma Vianey Martínez, de 22 años, quien cruzó este puente internacional durante gran parte de su vida para completar sus estudios en El Paso, Texas, es la pintora que le dio una nueva y colorida bienvenida a todas aquellas personas que pasan por la aduana para llegar a Ciudad Juárez y, en general, a México.Con una obra de ocho metros de largo por 22 de ancho, titulada 'Amor Por Juárez', Paloma Vianey avivó el espacio en el que antes se encontraba la escultura 'No More Weapons', la cual se construyó con tres toneladas de armas aseguradas por el Ejército Mexicano, se develó el 16 de febrero del 2012 y se retiró en junio de 2015.“Hace tres años vi que el espacio estaba vacío. Solo había una estructura de metal y estaba oxidada y, pues, esa era la entrada que teníamos para las personas que venían de Estados Unidos, esa era la entrada al país”, explica Paloma Vianey a El Diario de Juárez.“Así que la vi y me gustó la idea de poner una pintura ahí, pero hace tres años yo aún era muy joven, estaba en la escuela y no tenía aún la capacidad para hacer un proyecto como este, hasta hace un año”, asegura.Luego de solicitar los permisos de las autoridades correspondientes, y después de meses de trámites, la egresada de la licenciatura en Historia del Arte y Pintura de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) inició con la búsqueda de fondos por medio del sitio gofundme.com y a través de la iniciativa privada, para empezar a realizar la obra a finales de octubre.“Trabajé durante poco más de tres semanas. Estaba aquí desde que amanecía y hasta que atardecía, no descansé ni sábados, ni domingos, incluso pinté durante el frío y cuando estaba enferma”, comenta.Para completar la pintura Paloma Vianey utilizó cerca de 41 litros de pintura y 37 de pintura base.“También hubo un proceso de construcción porque la estructura era de rejillas, no estaba lisa. Se tuvieron que soldar paneles de monolite y luego se aplicó cemento”, dice.'Amor Por Juárez' es una pintura panorámica de una niña soplando burbujas y, dentro de cada una de las 13 burbujas que completan la obra, se encuentra un sitio icónico de Ciudad Juárez, tal como: la Catedral, la Plaza de la Mexicanidad, el Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF), el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) y el 'Umbral del Milenio'.“La obra retrata que a pesar de todo lo que pasó aquí, Juárez sigue siendo fuerte. Yo veo a los juarenses y se me hacen muy, muy, llenos de esperanza y positividad. Esto es lo que siento yo y creo es un sentimiento que compartimos los juarenses”, platica.Tan solo el inicioLuego de dejar su huella entre las dos ciudades donde se desarrolló como artista y persona, Paloma Vianey viajó ayer a Nueva York, Estados Unidos, para continuar cultivándose como pintora.Hace seis meses, aproximadamente, la exalumna de la secundaria Father Yermo en El Paso, Texas; y de la preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en Ciudad Juárez, fue seleccionada para realizar una pasantía en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, durante el pasado verano.La joven fue uno de los ocho estudiantes seleccionados de entre 200 de todo Estados Unidos, siendo la única egresada de una universidad pública, ya que, según relata, los otros pasantes pertenecían a universidades privadas como Yale o Cambridge.“Voy a buscar trabajo, tengo una entrevista como en dos semanas. Y en un año tengo planeado empezar una maestría en pintura, porque bueno, todavía tengo mucho que aprender”, afirma.Habiendo completado el proyecto en el puente 'Libre' -el 15 de noviembre-, la artista plástica muestra un gran anhelo y una gran ambición por consagrarse como artista y realizar otras obras como esta alrededor de todo el mundo.“Mi parte favorita de este proyecto fue ver como la gente, cuando cruza por aquí, se emociona al verlo y ver sus reacciones, fue mi parte favorita. Incluso gente se acercaba y me agradecía. Yo esto lo hice por el bien de la comunidad, no estaba en si cobrando ni un peso. Lo hice porque quería hacerlo por Juárez”, concluye.De cercaNombre completo: Paloma Vianey MartínezEdad: 22 añosLugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de diciembre de 1995- Estudió en… la secundaria Father Yermo, la preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP)