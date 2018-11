También las cirugías estéticas son parte de ellos

Hace unos días el vocalista de la banda mexicana Maná, Fher Olvera levantó revuelo luego de aparecer en la entrega de los premios Grammy Latino.Se le veía una cara diferente y eso provocó especulaciones. Este día el diario español El País recuerda cómo el autor de Rayando el Sol estuvo a punto de morir hace años por una cirugía estética.“Según contó su expareja Mónica Noguera en el programa mexicano De primera mano, el intérprete de éxitos como En el muelle de San Blas o Labios Compartidos estuvo a punto de morir tras una operación estética. “En el tiempo que estuvimos juntos -de 2013 a 2015- se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes creo, en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación", explicó Noguera, de acuerdo con la publicación de El País.Pero no sólo ha sido Fher, de 55 años de edad.“Otro de ellos es Jesús Vázquez. El presentador lució un rostro más rejuvenecido y con menos arrugas durante la gala contra el sida People in Red, organizada por la Fundación Lucha contra el Sida en Barcelona el pasado lunes. Vázquez, de 53 años, nunca ha ocultado que le gusta mantener su cuerpo en forma y, en su afán de cuidar su apariencia, no descarta algunos retoques con ácido hialurónico y bótox –según algunos expertos–, aunque siempre bien hechos y disimulados”, agrega El País.El diario español también puso como ejemplo el caso de Jorge Javier Vázquez, cuando en verano también lució una imagen más joven.“El presentador reapareció después de las vacaciones para presentar su gira de teatro Grandes éxitos, que estrenaba en Barcelona, con unos pómulos más marcados, sin arrugas en la frente ni bolsas en los ojos y con muchos kilos menos. Unos retoques que tampoco pasaron desapercibidos entre los internautas, que lamentaron que hubiera perdido algunos de sus rasgos característicos. Él habló de su nueva imagen y la justificó argumentando que se trataba del maquillaje que emplea para la obra musical que está representando por toda España, aunque nunca ha negado ser partidario de la cirugía estética y de los tratamientos”, añade El País.Manu Tenorio tampoco se ha escapado de los comentarios. El cantante y extriunfito, de 43 años, presentó el pasado mes de marzo su nuevo disco Colección Indefinida también con un nuevo look, finaliza El País.

A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) on Nov 20, 2018 at 4:42am PST

comentarios

