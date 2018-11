La actriz Gina Rodriguez causó polémica en redes sociales por los comentarios que hizo respecto a la igualdad salarial entre las actrices de diferentes razas.Durante un debate en el que participaron Ellen Pompeo, Gabrielle Union y Emma Roberts, Rodriguez explicó sus temores al discutir la brecha salarial de Hollywood."Me siento tan petrificada en este espacio hablando de la igualdad salarial, especialmente cuando miras el aspecto intersectorial de la misma".La actriz aseguró que las mujeres blancas reciben un salario mayor que las mujeres negras, las mujeres negras reciben un sueldo más alto que las mujeres asiáticas, las mujeres asiáticas reciben un salario más alto que las mujeres latinas."Siento que fracaso cuando hablo sobre eso porque no puedo evitar sentir que soy tan amable de hacer lo que hago y siento que, culturalmente, siento que me criaron para sentirme tan agradecida de llegar aquí", dijo la intérprete.Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales y muchos reaccionaron a los argumentos de Rodriguez."¡Sofía Vergara es literalmente la actriz de TV más pagada!, escribían en Twitter."Es simple que Gina Rodríguez reconozca y muestre respeto por la lucha de las mujeres negras. Ese mismo reconocimiento y respeto será dado a las mujeres latinas. Las mujeres negras siempre han apoyado y luchado por todos. Es lo que hemos estado haciendo desde el principio de los tiempos", dijo otro usuario."También tratemos cómo Gina Rodriguez mintió acerca de que a las actrices latinas se les paga menos que a las actrices negras cuando la evidencia muestra que las 20 mejores actrices pagadas de todos los tiempos tienen 3 latinas y ni una sola actriz negra. ¡¿Cómo dice esta mentira?", se leía en la red social.Por su parte, Ellen Pompeo, quien protagoniza Grey's Anatomy, habló de la diversidad en Hollywood."Este día ha sido increíble ", dijo, "hay un montón de mujeres en la habitación, pero no veo suficiente color. Y no vi suficiente color cuando entré en la habitación hoy. Tuve una reunión con el director de otro proyecto de aprobación que estoy realizando y dije: 'Saben, cuando me presente en el set, me gustaría ver a la tripulación como el mundo en el que camino todos los días. . Y creo que depende de todas las producciones asegurarse de que su equipo se vea como el mundo que vemos".En octubre, la revista Forbes dio a conocer la lista de los actores y actrices mejor pagados de la televisión en 2018, la cual encabeza, por séptimo año consecutivo, la actriz colombiana Sofía Vergara.

