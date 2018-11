Desmiente su retiro

Ciudad de México—Maluma causó revuelo al anunciar que pensaba tomarse un descanso de la música, sin embargo, muchos de sus fans lo interpretaron como una retiro definitivo del reguetonero. Ante las especulaciones, el cantante colombiano decidió aclarar la situación e incluso bromeó al respecto.“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí”, expresaba Maluma anteriormente en una serie de videos en sus Instagram Stories.Posteriormente, Maluma rechazó su supuesto retiro al publicar una selfie para sus más de 36 millones de seguidores en Instagram: "hombre de bozo besa sabroso. Aún no me retiro".Además de convertirse en ganador de un Latin Grammy por su disco ‘F.A.M.E.’, actualmente Maluma trabaja en la producción de su película documental, la cual mostrará aspectos íntimos de su vida y carrera, así que tranquilos, todavía hay ‘pretty boy dirty boy‘ para rato.En varios medios de comunicación como en redes sociales, se habló del supuesto retiro de Maluma, algunos lo hicieron con alegría, aunque esa celebración duró poco pues el mismo artista contestó a través de esas historias.“Les quedó bueno el chistesito. Cómo me hicieron reír”, expresó el colombiano Maluma en referencia a los rumores de su retiro. “Dejen de hablar tanta mierda hombre”.

