Llega Netflix a un acuerdo con seguidores satánicos

Un grupo de seguidores del satanismo que demandó a Netflix por 50 millones de dólares por presuntamente copiar la imagen de su deidad con cabeza de cabra llegó a un "acuerdo amistoso" con la empresa, publicó CNN.La organización Satanic Temple (Templo Satánico) aseguró que Netflix y Warner Bros. habían copiado la imagen de Baphomet - una figura alada mitad hombre, mitad cabra que ha sido adorada por varios grupos ocultos - en su programa "The Chilling Adventures of Sabrina".Una reproducción de la figura apareció en cuatro episodios del programa sin permiso, dijo el grupo.Pero el líder del grupo dijo que ya se logró un acuerdo por la demanda y que "los elementos únicos de la estatua de Baphomet de Satanic Temple" serán reconocidos en los créditos del programa."Satanic Temple se complace en anunciar que la demanda que interpuso recientemente contra Warner Bros. y Netflix concluyó con un acuerdo amistoso", dijo Lucien Greaves en un comunicado."Muchas personas respaldaron inmediatamente nuestro reclamo de derechos reservados", escribió Greaves. "Sin embargo, también hubo un gran número de personas que nos inundaron con mensajes de odio y análisis jurídicos de sillón".Los detalles del acuerdo, incluyendo si este involucra una compensación económica, no fueron revelados en el comunicado, y ni Netflix ni Warner Bros. respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario hecha por CNN."The Chilling Adventures of Sabrina" es un drama fantástico protagonizado por Kiernan Shipka como una adolescente integrante de una familia de brujas.Satanic Temple es un grupo con sede en Salem, Massachusetts, que dice que su misión es "promover la benevolencia y la empatía entre todas las personas". Sus miembros no adoran a Satán, dice el grupo.La figura de Baphomet estuvo asociada con la orden militar católica de los Caballeros Templarios del siglo XII y desde entonces ha sido adorada por seguidores del ocultismo como Aleister Crowley.

