Navidad a la mexicana

Por cuarto año consecutivo, y como ya es tradición en la frontera, la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca de Ciudad Juárez realizará, durante el primer día de diciembre, el gran concierto ‘Navidad Mexicana’ en el Centro Histórico.Este recital, conocido anteriormente como ‘El día que llega la Navidad a Ciudad Juárez’, se llevará a cabo gracias al talento de 150 niños y jóvenes –de siete a 21 años– que conforman la orquesta, y al director musical, el maestro Jove García.Con la organización en conjunto del Instituto para la Cultura y las Artes del Municipio de Juárez (IPACULT) y de la Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad Juárez A.C., el concierto tendrá lugar el sábado 1 de diciembre.De entrada gratuita, ‘Navidad Mexicana’ se ubicará en el corredor del Centro Histórico, exactamente en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, frente a la escultura ‘JRZ’ y al Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF).En conferencia de prensa los organizadores explicaron que se dispondrán entre 500 y 700 sillas, aproximadamente, para que los asistentes puedan disfrutar del concierto que tiene una duración de una hora y media.El repertorio incluye piezas como: el ‘Danzón Número 2’ de Arturo Márquez y ‘Huapango’ de José Pablo Moncayo, además de villancicos mexicanos y estadounidenses, y de piezas de rock en las que participarán dos músicos paseños.Música con causaA través del evento, que forma parte del vigésimo primero Festival de la Ciudad, se arrancará oficialmente con el Juguetón que organiza Tv Azteca a nivel nacional.Por ello, a lo largo del concierto se contará con un contenedor de juguetes, para que las personas interesadas en apoyar la causa, puedan realizar su aportación.De preferencia los juguetes tienen que estar en buen estado (no necesariamente nuevos), no ser bélicos y no utilizar pilas, ya que los organizadores se encargarán de envolverlos para entregárselos, el 6 de enero de 2019, a cerca de 300 niños.Según afirmó el Director de TV Azteca Ciudad Juárez, Daniel Ruiz Rogelio, los juguetes donados se entregarán el Día de los Reyes Magos a niños de distintas Casas Hogar de la ciudad, en el Espacio Interactivo La Rodadora, donde se realizará una posada y un recorrido por las exhibiciones del museo.Corredor del Centro Histórico (avenida 16 de septiembre y Juárez, frente a la escultura JRZ y el MUREF)Sábado 1 de diciembre6:00 p.m.Evento gratuitoA lo largo del evento habrá un contenedor de juguetes para que las personas interesadas en apoyar el Juguetón, que organiza TV Azteca, puedan realizar su aportación.De preferencia los juguetes tienen que estar en buen estado (no necesariamente tienen que ser nuevos), no ser bélicos y no utilizar pilas.

