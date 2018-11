Los Angeles— Tras 12 temporadas en televisión, ‘The Big Bang Theory’ ya se está preparando para su último capítulo, y los actores que interpretan a Sheldon, Leonard y compañía han empezado a despedirse de sus personajes. Para Jim Parsons, decir adiós a Sheldon ha sido “como sacrificar a un perro”.Parsons, que rechazó una oferta de 50 millones de dólares por dos temporadas más de la serie, se ha referido al final del show como algo necesario, por muy doloroso que sea cerrar éste capítulo de su vida.“Aún así, y esto es morboso, me recordó a sacrificar a un perro”, explicó el actor a The New Paper y agregó “No es que el espectáculo esté enfermo. Sabes que estás haciendo lo correcto, pero aun así es muy muy doloroso... Porque es una muerte, y no hay manera de evitarlo. No es sólo el final de un trabajo, realmente es un estilo de vida para nosotros”.Parsons también habló sobre los rumores que circulan por el fandom sobre si Sheldon y Amy tendrán un hijo antes de que acabe la temporada 12 como broche final de la serie.El actor reveló que su personaje ni va a morir al final de la serie, ya que es el narrador del joven Sheldon, ni va a tener un hijo con su novia.“Un bebé me sorprendería. Por lo tanto, quizás haya un bebé”, dijo en la entrevista, antes de cambiar de tono y agregó “no, definitivamente no lo creo. Amy tendría que estar embarazada en éste momento, así que no creo que vayan a tener un hijo. Al menos no de momento.