Desde los años 70 hasta su muerte en 2016, Carrie Fisher fue para los fans la única e irremplazable Leia Organa. Su legado se ha extendido hasta el Episodio IX de la franquicia, y tal y como ha revelado el actor Oscar Isaac, Leia estará presente... sin Carrie Fisher, publicó El Universal.El rodaje de "Star Wars 9" se extenderá hasta enero de 2019, e Isaac, que interpreta a Poe Dameron, está rodando algunas escenas compartidas con la General Leia. Para ello, el actor se está enfrentando a la dura situación de filmar las tomas solo, sin la presencia de la actriz.Poe Dameron compartió la mayor parte de su tiempo en pantalla en "Los Últimos Jedi" con Leia, creando las bases de una relación que tendrá bastante peso en la próxima película. Los cómics de Star Wars han revelado que la explosión en el espacio que casi mata a la General causaron graves daños en su salud, lo que pudo llevar a una muerte prematura del personaje.J.J. Abrams está utilizando material de archivo inédito de los rodajes de "El despertar de la Fuerza" y "Los últimos Jedi" para recrear las secuencias en las que aparece Leia.Pero en palabras de Isaac, la historia de "Star Wars 9" trata la historia de Leia "de una forma realmente hermosa", con un final apasionado", por lo que parece que el personaje de Carrie Fisher tendrá bastante peso en el film. "la historia trata bastante de eso. Es extraño estar en el set y hablar de Leia sin que Carrie esté cerca. Se siente mucho dolor", explicó en una entrevista con The Daily Beast. El actor también señala que Abrams tiene planes para el personaje que no decepcionarán a los fans, y que el regreso del director ha rebajado mucho la tensión en el set."Ahora todo el mundo está más relajado, y la gente no se lo está tomando tan en serio", explica el actor. "Creo que toda esa energía se traducirá en una película genial". Por el momento, habrá que esperar hasta que Abrams termine el rodaje el próximo mes de enero para empezar con el proceso de postproducción de Star Wars 9 de cara a su estreno en Navidad.Para saber cómo termina la historia de la familia Skywalker habrá que esperar hasta el 19 de diciembre de 2019, fecha de estreno prevista para "Star Wars 9", aún sin título oficial.

