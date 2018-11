Diversión cibernética

Cargando

Ciudad de México— A menudo se dice que las mejores películas animadas son igualmente buenas para los adultos y los niños, mientras que las malas son una prueba para los padres que cuidan niños. En todo caso, ‘Wifi Ralph’ se desvía en la dirección opuesta: la acción colorida debería deleitar a los niños, pero también tiene características que lo hacen especialmente atractivo para los adultos.Seis años después de la cinta original, la secuela se vuelve a cargar con una premisa inspirada, como el personaje de videojuego de su título (con la voz de John C. Reilly); siempre ansioso por ayudar, pero propenso a hacer un lío de cosas: descompone inadvertidamente el juego que alberga a su amiga Vanellope (Sarah Silverman).Así que la pareja se embarca en un viaje a Internet, con la esperanza de adquirir la parte que puede reparar la máquina y hacer que Sugar Rush vuelva a funcionar.El plan, como es lógico, produce una serie de consecuencias no deseadas, una que expone los caprichos de la web en una variedad divertida de formas. Esos incluyen, pero no se limitan, a la naturaleza molesta de los anuncios emergentes, los ‘me gusta’ de las redes sociales, y otro recordatorio de que nunca debe leer los comentarios, especialmente si es una década de 1980 excepcionalmente sensible.Las aventuras de Ralph y Vanellope, que se inspiran en sitios web reales mientras crean algunos nuevos, son infinitamente creativas, nada más que una inmersión auto-referencial en el sitio de Internet de Disney, donde están expuestos a una amplia gama de propiedades de estudio, incluida una versión animada del difunto Stan Lee y una habitación llena de princesas de Disney.A pesar de que la secuela ha sido objeto de burlas extensas, las admisiones de las princesas sobre lo que tienen en común, desde esperar a que los príncipes son completamente desenfrenadas, un clásico instantáneo que se repetirá en los próximos años.Sin embargo, a pesar de todas sus pasiones de la cultura pop, ‘Wifi Ralph’ también incorpora lecciones muy astutas sobre la amistad y el tema de albergar pasiones diferentes y separarse.

