Le piden a Paris Hilton anillo de compromiso

Chris Zylka quiere que Paris Hilton le devuelva el anillo de compromiso, informó El País.De conseguirlo, Zylka recuperaría la joya, valuada en 1.7 millones de dólares, compuesta por un gran diamante de 20 quilates unido en platino y cuyo proceso de elaboración duró cuatro meses a cargo de la firma Green & Co.Tras su separación la pareja no se ha visto y, aunque él no ha reclamado formalmente la sortija, una fuente cercana a ambos aseguró a TMZ que si ella no se la regresa él se la pedirá.Además, según el portal fue la socialité quien puso fin a la relación de dos años que sostenía con el actor ruso, por lo que la ley de Baja California le daría el derecho de recuperar la pieza al actor ruso.Debido a su valor, no es extraño que Zylka tenga interés en el anillo, ya que, en marzo pasado, cuando Hilton perdió la joya en una discoteca, él detuvo la fiesta para buscarlo en los vasos de bebida de los asistentes.Hilton y Zylka se conocieron hace ocho años en una reunión celebrada tras la premiación de los Óscar, pero fue hasta 2016 cuando volvieron a verse y decidieron formalizar su relación."Antes de enamorarnos hemos sido amigos durante seis años, pero ahora que vamos en serio, Chris ha cambiado mi vida de tantas maneras que me hace sentir más feliz y segura que nunca. Estamos juntos en cada minuto", dijo en su momento Hilton.El actor pidió matrimonio a Hilton a finales del año pasado mientras esquiaban durante unas vacaciones en Aspen, Colorado."Lo dejaron hace un mes porque su relación había empezado a enfriarse después de dos años juntos."Ahora Paris se centrará en su trabajo como DJ y en promocionar sus perfumes mientras que Chris volverá a actuar y hacer negocios relacionados con el arte, como la galería pop-up de Banksy que montó durante el pasado Art Basel", reveló una fuente cercana a la pareja a Just Jared.

