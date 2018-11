Cuarón: Netflix cedió con 'Roma', pero Cinemex y Cinépolis no

Lo que lamento, dice Alfonso Cuarón, es que las compañías mexicanas no sean flexibles, publicó El Universal.Con esta frase, el cineasta mexicano resume lo sucedido con Cinemex y Cinépolis, quienes se negaron a distribuir su nueva película, "Roma".El ganador del Oscar por "Gravity", señala que el fondo del problema es que el modelo de negocio del cine está cambiando.“La película se les ofreció a Cinemex y Cinépolis pero ellos querían una ventana demasiado grande… y yo lo entiendo porque responden a su modelo económico pero es algo que está cambiando”, explicó en entrevista telefónica."Roma", película en la que hace una declaración de amor a su infancia y una declaración de principios en contra de la represión que ejerció el Estado mexicano a principio de los años setenta, es producida por Netflix.La plataforma tiene la política de no estrenar sus producciones en salas de cine. O mejor dicho “tenía” esa política. Con Roma ha permitido que se estrene en algunas salas de cine antes de su presentación en Netflix, el 14 de diciembre. Cinemanía, Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Instituto Francés de América Latina, Le Cinéma, Cinematógrafo del Chopo y The Movie Company son los lugares donde, a partir de hoy, se puede ver la cinta.“Es notable que Netflix, una empresa estadounidense, cedió estrenar no una semana antes, sino tres. Tenemos la mayor cantidad de funciones posible no sólo en México, sino que es una distribución a nivel mundial”. Cuarón mantiene, sin embargo, una esperanza. “No veo que la vaya a cambiar la postura de los distribuidores, no lo veo, ojalá que sí cambie. Quisiera verlo y tengo la esperanza de que así sea, con Cinépolis, con la que tengo una extraordinaria relación”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.