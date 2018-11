Revelan cartel del festival Pa'l Norte 2019

Monterrey.- El talento del festival Tecate Pa’l Norte, que se realizará en Monterrey, Nuevo León, incluye rock, pop y hasta reggaetón, además, destacan las bandas internacionales Arctic Monkeys y Kings of Leon, publicó El Universal.En el cartel revelado este miércoles también se anuncia la participación en el Parque Fundidora, el viernes 22 y sábado 23 de marzo, de A Day to Remember, The 1975, Alan Walker, Good Charlotte, The Hives y Snow Patrol.De acuerdo con su página oficial, el talento de habla hispana incluye a Santana, Café Tacvba, Residente, Caligaris, Bengala, Charles Ans, Hombres G & Enanitos Verdes, Allison, Nicky Jam, Cuarteto de Nos, Damian Lazarus, Dread Mar I, Inspector, Karol G, Little Jesus, Odisseo, Proter, Reyno y Siddharta.También participarán 3LAU, Alemán, Guy Gerber, Jonas Blue, Jungs, Lany, Nach, Pete Tong, Samantha Ronson, Serbia, Titán, Tokyo Ska Paradise Orchestra, The Wookies, Ximena Sariñana y La Sonora Dinamita, entre otras bandas.El festival es uno de los más importantes del norte del país, con el cual se hace referencia a las costumbres y raíces de Monterrey, su industria, su gente y sus montañas, mientras que dentro del parque se representarán los principales restaurantes de la ciudad.La venta de boletos será a partir del 30 de noviembre a las 11 horas por Ticketmaster.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.