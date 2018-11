Mujeres millonarias

Los Angeles— La cantante estadounidense Katy Perry encabeza el ranking de la revista Forbes con las mujeres mejor pagadas del año en el mundo de la música.La estrella de 34 años se ubicó en lo más alto de este listado al acumular 83 millones de dólares en el período comprendido entre junio de 2017 y junio de 2018, indicó el medio.En este tramo, Perry realizó 80 conciertos del popular tour ‘Witness’, y por cada uno de ellos recibió cerca de un millón de dólares. Se suma a eso su participación como jurado en el programa ‘American Idol’ (ABC), trabajo por el que habría recibido unos 20 millones, indicó Forbes.La segunda en el raking es su exenemiga, Taylor Swift, que según el medio ganó 80 millones en el mismo período evaluado. El resultado se lo debe a su exitoso disco ‘Reputation’, que vendió dos millones de copias en el mundo en su primera semana a la venta. Swift, sin embargo, pudo liderar el ranking de este año si no fuera porque muchas de las fechas de su gira ‘Reputation’ quedaron fuera del período analizado.Cerrando los tres primero lugares está Beyoncé, recaudando 60 millones en el último año. Sus ganancias no fueron tan abultadas como las de sus pares ya que en junio de 2017 recibió la llegada de sus gemelos, Rumi y Sir. En lo laboral, volvió a hacer noticia en abril de este año, cuando encabezó el festival Coachella. Luego, a mediados de 2018, sorprendió con el disco ‘Everything Is Love’, en conjunto con su esposo, el rapero Jay-Z . Las ganancias de la gira junto a su marido ‘On The Run II’ no alcanzaron a ser consideradas en el ranking.El cuarto y quinto lugar de este conteo fueron para Pink (52 millones) y Lady Gaga (50 millones), respectivamente.Bien pagadasIngresos en millonesde dólares de algunas cantante en elúltimo año fiscal1. Katy Perry 832. Taylor Swift 803. Beyoncé 604. Pink 525. Lady Gaga 506. Jennifer Lopez 477. Rihanna 37.58. Helene Fischer 329. Celine Dion 3110. Britney Spears 30*CIFRAS EN MILLONESDE DÓLARES

