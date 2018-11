Paga por volver a 'Poppins'

Ciudadde México— El actor Dick Van Dyke, de 92 años, confesó, durante el programa especial de Navidad de ABC ‘Mary Poppins Returns: Behind the Magic - A Special Edition of 20/20’, haber pagado a Walt Disney 4 mil dólares para que le dieran el papel de Mr. Dawes Sr, el banquero, en la cinta original.Van Dicke comentó que cuando propuso a Walt Disney interpretar al banquero la respuesta fue no.“Tuve que pagarle (a Walt Disney) para que hiciera el papel, y lo haría de nuevo”, dijo el actor durante la grabación del programa que será transmitido este jueves.“Dije: Lo haré por nada. En realidad, tenía que darle 4 mil dólares.Tenía que pagarle para que hiciera el papel”.El intérprete está consciente de que muchas personas no se dieron cuenta de que hizo dos papeles en la cinta.“Es gracioso cuando eres un niño y lo ves, no te das cuenta de eso. No te das cuenta de que eres tú interpretando otro personaje”, agregó.Respecto a su aparición en ‘El Regreso de Mary Poppins’ dijo que está emocionado y que le gusta la idea de compartir este clásico con las nuevas generaciones.“Me emocioné, por supuesto, que iba formar parte, y, por supuesto, mi primera pregunta fue: ¿Puedo estar en eso?”.La película dirigida por Rob Marshall está protagonizada por Meryl Streep, Julie Walters, Colin Firth, Pixie Davies, Joel Dawson, Nathanael Saleh, Angela Lansbury y David Warner.El especial del Día de Acción de Gracias 20/20 está programado para presentar a Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda sobre sus roles en la secuela y sus pensamientos sobre los pasos de Van Dyke y Julie Andrews.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.