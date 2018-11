Rechaza ser playmate

Monterrey—Playboy busca proyectar desnuda a Kate del Castillo en su portada, pero la actriz rechazó categóricamente la idea de convertirse en una conejita.La actriz, quien causó revuelo en redes al compartir una imagen que tomó la publicación para caballeros en la que aparece sentada en una cama, fue cuestionada si en algún momento le gustaría desnudar su cuerpo en una edición. La respuesta fue clara.“No, para nada”, respondió Kate de 46 años en entrevista vía mail.Y es que Playboy México mostró interés por la protagonista de Ingobernable, pues es considerada de las que reúnen el perfil que busca la edición.Éric del Castillo, papá de la actriz, conoce muy bien a su hija y sabe que no haría fotografías de este tipo.“No, desde luego, yo la conozco, ella es incapaz de posar desnuda, y menos en la revista. Sé que la entrevistaron en Playboy, pero nada más”, dijo el papá de Kate.Lo que también sabe Éric son los gustos de su hija en cuanto a la comida mexicana, platillos que estarán presentes en la celebración que le preparan para su regreso a México en diciembre.“A bombo y platillo la vamos a recibir con mucho cariño y con mariachi. Mi mujer ya está poniendo el árbol de Navidad, estamos muy emocionados de que venga. Va a pasar la Navidad con nosotros, pero no sabemos el día que llegue”, dijo el actor vía telefónica.“La casa desde hace tiempo hemos querido venderla porque es muy grande para nosotros dos, pero hemos detenido todo para que ella siga teniendo su recámara. Todo está como cuando ella se fue”.Tras el encuentro clandestino que Sean Penn y Kate tuvieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán, en octubre del 2015, la actriz no visita México, hace ya tres años.Una buena noticia que compartió la artista, fue que tal vez en mayo del 2019 llegue la segunda entrega de ‘La Reina del Sur’.“Seguimos grabando, parece que en mayo (es su estreno). Viene con mucha acción y lugares espectaculares como Rusia, Rumania, España e Italia”, adelantó la antiheroína.Antes de concluir este 2018, la actriz prepara un encuentro con sus admiradores y con quienes han probado su tequila Honor y también se han hecho fan de éste.“Vamos a Atlanta, New York, New Jersey y Florida”, informó. “Honor sólo está a la venta en USA, espero pronto poder entrar a México”.cuando puedeA Kate del Castillo se le cuestionó si ha seguido las noticias vinculadas con el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los procesos más mediáticos actualmente.“Estoy al pendiente (de verlo), cuando puedo”, dijo sin querer entrar en detalles.

