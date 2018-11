Rey del mar y del cine

De salvavidas a jefe bárbaro y, de guerrero, a gobernante del reino submarino de Atlantis; así ha sido, en resumen, la carrera actoral de quien ahora le da vida a uno de los superhéroes más famosos del universo de DC Comics, Aquaman.Su nombre es Jason Momoa, tiene 39 años, es oriundo de Honolulu, Hawái, Estados Unidos y, aunque su imagen heroica dentro y fuera de la pantalla grande sugiera que sus personajes siempre han sido los más grandes e imponentes, su carrera como actor inició con un papel secundario en la serie televisiva ‘Guardianes de la bahía’ de 1999, a sus 20 años.Aunque en ese entonces también lucía un cuerpo musculoso, el Jason Momoa joven no se compara en nada con el actual intérprete, quien ha causado mucha expectativa en estos últimos meses por el estreno de la película ‘Aquaman’, que es en exactamente un mes y de la que ayer se dio a conocer el tráiler final.En esos años, él pasó de ser modelo hawaiano a debutar en la pantalla chica con el personaje de Jason Ioane en 38 episodios de la serie, para luego, en 2011, transformarse completamente en el superhéroe que se conoce ahora.Debido a Khal Drogo de ‘Game of Thrones’ y a Conan, de la película ‘Conan el bárbaro’, que supuso su primer gran papel como protagonista, aún cuando no cosechó el éxito que se espera lograr con ‘Aquaman’, Jason Momoa construyó su portentosa imagen y gracias a ella fue que el personaje de DC Comics llegó a él.Hace casi cinco o seis años, en una tarde de domingo, el director de la película ‘La liga de la justicia’ (2017) Zack Snyder, según declaraciones de su esposa y coproductora Deborah Snyder, para el periódico estadounidense Los Ángeles Times, descubrió a ‘Aquaman’ al ver una de sus series favoritas, ‘Juego de tronos’.“Somos grandes fanáticos de ‘Game of Thrones’”, explicó Deborah. “Recuerdo a Jason Momoa como Khal Drogo. Zack estaba como: ‘Jason podría ser el perfecto Aquaman’. Y yo pensé: ‘Es poco usual pero, ¡si!’. Puede ser rudo. Y se siente como si viniera del agua”.Tiempo después Jason se convirtió en Aquaman y su primera aparición como el mitico personaje fue hace dos años, en la película ‘Batman vs. Superman: El Origen de la Justicia’ (2016), cuando Bruce Wayne –interpretado por Ben Affleck– descubre a los ‘Metahumanos’, es decir a Aquaman, Cyborg (Ray Fisher) y Flash (Ezra Miller).Súper entrenamientoPara construir un cuerpo digno del Rey de Atlantis, Momoa trabajó con su viejo amigo y entrenador físico Mark Twight, quien transformó al actor Henry CAvill en Superman.Según relató el entrenador de Jason para la revista Mens Healt hace un año, la transformación de personaje de ‘Game of Thrones’ a superhéroe de DC Comics inició en febrero de 2016.Conociendo el amor de Jason por la escalada, Mark ajustó el programa semanal de su entrenamiento con pesas, para que el actor pudiera continuar con la escalada dos o tres veces por semana, equilibrando ambas actividades.Twight le restringió los carbohidratos sólidos, a menos de que se necesitaran durante un día intenso de entrenamiento, y revisó de cerca sus comidas para ajustar con el chef la cantidad total de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas.Y en lo que respecta al trabajo físico, el entrenador combinó movimientos funcionales de todo el cuerpo con ejercicios de aislamiento y series que comúnmente se asocian con el fisicoculturismo para lograr obtener la imagen deseada.Nombre completo: Joseph Jason Namakaeha MomoaLugar y fecha de nacimiento: Honolulu, Hawái, Estados Unidos, el 1 de agosto de 1979Edad: 39 añosEstatura: 1.93 metrosPeso: 110 kilogramos

