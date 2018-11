Se detiene segunda temporada de la serie sobre Juan Gabriel

Ciudad de México— Antes de fallecer Juan Gabriel había expresado su aprobación para una segunda temporada de su serie biográfica 'Hasta que te conocí', sin embargo, el proyecto ha quedado detenido, debido a que no se han podido poner de acuerdo los herederos.En declaraciones a la prensa, Leonardo Aranguibel, director de producción de Disney Media Distribution, confirmó que tras los buenos resultados de la primera temporada, el desaparecido cantautor quedó satisfecho y con ganas de seguir este proyecto.Por lo que había aceptado que se desarrollara el guión de la parte 2, el cual a su muerte en agosto de 2016, quedó detenido y sin fecha para continuar con los trabajos, "es lamentable que esto quede así".Destacó que la suspensión del proyecto se debe a que los herederos del cantautor no se ponen de acuerdo, "yo siempre digo que lo que buscamos es honrar los deseos de Don Alberto Aguilera (Juan Gabriel), quien deseaba hacer esta segunda parte con nosotros"."Él deseaba hacerla con nosotros porque le gustó y le conmovió nuestro trabajo, lo cual nos honra a todos, los de equipo de Disney y BTF; nosotros solo deseamos cumplir sus deseos", apuntó el ejecutivo.Explicó que fue un inmenso privilegio tener la oportunidad de hacer la historia de Juan Gabriel y que él estuviera vivo, para apreciarla y sentir el cariño del público."Él estaba feliz con este trabajo y no lo digo yo, en la ultima entrevista que nos concedió dejó de manifiesto su deseo por una segunda parte", destacó.Mientras esté detenido el proyecto de la segunda parte de esta serie, dijo, se han enfocado en otros proyectos que en breve darán a conocer, aunque el más reciente es El secreto de Selena, que será estrenado en el primer trimestre del próximo año en Televisión Azteca y Telemundo."Nos sentimos felices con los resultados y los números son halagadores, es un trabajo que ha sido muy complejo porque adaptamos un libro de una periodista e investigadora, que no es lo mismo que hacerlo de una novela", apuntó.

