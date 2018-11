Ciudad de México— Margot Robbie publicó en Instagram la portada del guion de "Bird of Prey", en la que retomará su papel como Harley Quinn, con una adición escrita a mano que revela el título completo de la cinta."Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn" es el nombre oficial del largometraje, el cual fue confirmado por The Hollywood Reporter.La denominación viene de un evento ocurrido en el cómic 25 de la serie HHarley Quinn de DC Comics lanzada en 2016, en el cual el personaje culmina su relación el Guasón para siempre."Te odio por lo que sacaste de mí. Ya no seré jamás un juguete. ¿Lo entiendes? Significaste algo para mí hace un tiempo, pero ese momento ya se acabó", le dijo Quinn al Guasón en un momento de pelea entre ambos.La separación se produjo porque los creadores del cómic establecieron que el romance entre la pareja fue abusivo.Actrices como Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez y Ella Jay Basco formarán parte del elenco de la película, la cual será dirigida por Cathy Yan.El largometraje será estrenado en Estados Unidos el 7 de febrero del 2020.