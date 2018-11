Revelan detalles de tercera parte

Ciudad de México—Esta semana se abrió un nuevo episodio polémico relacionado a ‘Sex and the City’, la serie de HBO que extendió su popularidad en el cine.El presentador James Andrew Miller publicó un podcast donde contó cuál hubiese sido la trama de una tercera película, la que no ha logrado concretarse por los constantes desacuerdos entre las actrices Kim Cattrall (Samantha Jones en la historia), y Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw).Según Miller –colaborador de revista Vanity Fair–, la tercera película de ‘Sex and the City’ planeaba matar a Mr. Big, eterno enamorado de Bradshaw y su esposo desde la primera película. La muerte del personaje, interpretado por Chris Noth, moriría de un ataque cardíaco en la ducha.Entrevistado por Miller, Noth reconoció que las dos primeras películas no fueron de su agrado, pero que la tercera sonaba prometedora. “Escuché que era realmente un guion superior”, se limitó a declarar.Los detalles de la trama fueron revelados por fuentes cercanas a Kim Cattrall, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que descarta volver a interpretar su personaje. Y justamente sería la trama de esta tercera entrega una de las razones por las que la actriz no quiso retomar el papel.El reportero agregó que esta muerte se daba al inicio de la cinta, por lo que el resto “de la película era más sobre cómo Carrie se recupera de la muerte de Big que sobre la relación entre las cuatro mujeres”.Otro problema que frenó a Kim Cattrall fue la negociación de los sueldos.Con esta información, Miller invitó a su programa a Parker, Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte), junto con los creadores y productores del proyecto.Allí, Michael Patrick King, escritor y productor ejecutivo de la serie y de las películas, contó que los roces entre Cattrall y Parker estuvieron desde el principio, sobre todo por los sueldos y el protagonismo de sus personajes. “El programa no existía si Sarah Jessica no era la estrella del programa. Kim no estaba en el apogeo de su carrera, Kristin estaba debajo de ella en términos de notabilidad, Cynthia era una actriz de teatro”, explicó el ejecutivo. Aún así, surgían problemas cada vez que había una nueva negociación. “(Las cosas) siempre se volvían peligrosas antes de una nueva temporada”, añadió.Por su lado, Parker declaró que jamás ha querido ser hostil con su excolega, y descartó que pasaron años enfrentándose. “Simplemente no podríamos haber funcionado. Hubiera tenido dolores de estómago todos los días”, dijo en la entrevista.Cattrall, también invitada por Miller a esta entrevista, no quiso participar de ella.