Ciudad de México— La actriz Verónica Castro sorprendió tras dar a conocer que no estará en la nueva temporada de "La casa de las flores" aunque previamente había manifestado su interés por formar parte del proyecto de Manolo Caro, publicó El Universal."Yo no quería pero así se dio", dijo Castro en entrevista para Ventaneando, pues detalló que la llamaron para hacer algunos capítulos nada más y al parecer con la pura voz. "Entonces dije que así no, o es todo o es nada"."Yo no quería pero así se dio", dijo Castro en entrevista para Ventaneando, pues detalló que la llamaron para hacer algunos capítulos nada más y al parecer con la pura voz. "Entonces dije que así no, o es todo o es nada". Comentó que habló directamente con la gente de Netflix y le dijeron que estaban interesados en hacer algo para ella y ahí quedaron.Pati Chapoy le preguntó si se trataba de un definitivo no o había posibilidad de que llegara a un nuevo acuerdo con Manolo Caro y con Netflix, a lo que Castro le respondió que era "un definitivo no". "La verdad no me gusta estar presionando a la gente ni que la presione nadie más. Quiero que (Manolo Caro) trabaje libre y tranquilo. Yo con él puedo hacer cosas maravillosas" dijo Verónica Castro y afirmó que él ya tiene en su cabeza la idea de otros personajes. Agregó que no está negada a trabajar con Caro en otra serie. "Estaré para cuando él tenga algo más para mí porque él tiene cabeza para todos".