Reconocen a Martin Scorsese con homenaje en Nueva York

Roberto De Niro, Leonardo Dicaprio y Jonah Hill recordaron algunas vivencias que pasaron con Martin Scorsese, durante el homenaje que recibió en la gala benéfica en el Museo de Arte Moderno, en Nueva York.Los tres actores, quienes han trabajado con el director de cine, compartieron las anécdotas durante el evento en el que se reconoció al director por sus contribuciones al cine, así como en la restauración y preservación de filmes."Quizá usted ni siquiera entiende qué tan seguido su simple imagen crea a diario jóvenes que quieren ser cineastas. Me parece que es lo más increíble que hay en el mundo. Gracias por existir, porque estoy aquí por lo que usted hizo lo que hizo", dijo Hill, quien trabajo con el cineasta en El Lobo de Wall Street.Entre los otros oradores de la gala benéfica anual del MoMA, que recauda fondos para ingresar grandes obras cinematográficas a la colección del museo se encontraron a Roberto De Niro, Leonardo Dicaprio, dos de los actores que más han trabajado con Scorsese.DiCaprio, quien ha actuado en cinco películas de Scorsese incluyendo Shutter Island, The Departed y El Lobo de Wall Street, también se remontó a su juventud para describir la influencia que tuvo Scorsese, de 76 años, en él, a través de una historia de cuando tenía 15 años y comenzaba su carrera actoral cuando su padre lo llevó a un cine para inspiración."Él señaló a la pantalla cuando comenzaba a proyectarse Goodfellas", dijo, "esto es el epítome de la cinematografía moderna. Esta es una persona con la que quizá tengas la suerte de trabajar un día, y cuando se trata de directores Martin Scorsese es el ejemplo a seguir."Hice que fuera una de mis metas, lo convertí en una ambición incansable trabajar junto al maestro que estamos celebrando esta noche", recordó Di Caprio, quien está por comenzar su sexta colaboración con Scorsese en Killers of the Flower Moon.DiCaprio también habló de Scorsese como un maestro de toda la vida, de sus constantes referencias en el plató a otras películas a sus esfuerzos por restaurar y preservar películas viejas con The Film Foundation, la cual estableció en 1990."Nadie en la Tierra ha encabezado tan incansablemente la preservación de la historia cinematográfica con tanto compromiso como lo ha hecho Martin Scorsese", dijo DiCaprio.De Niro, quien ha hecho nueve largometrajes con Scorsese, incluyendo cintas clásicas como Taxi Driver, Raging Bull y Goodfellas, habló sobre los años de amistad con el director."El don de Marty para la amistad está directamente relacionado a sus múltiples talentos para la cinematografía. El director tiene un corazón gigante que entiende y adopta cada personaje que nos ayuda a crear y cada historia que cuenta", dijo De Niro.El actor también bromeó al mencionar que la primera vocación de Scorsese era ser sacerdote."Mi teoría era que cambió cuando se dio cuenta que ser sacerdote implicaba servir a Dios, pero ser director significa SER dios", añadió.

