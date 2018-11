Bella y próspera

Madrid, España—Los desfiles a sus inicios, su amistad con los íconos de belleza de los 90 (como Naomi Campbell y Claudia Schiffer) y una serie de jugosos contratos publicitarios, han conseguido que Cindy Crawford, a sus 52 años, siga siendo una de las modelos más importantes del planeta.Hasta hace dos años, su patrimonio se estimaba en unos 100 millones de dólares. Ese porcentaje ya aumentó considerablemente.En los 90 se la consideraba la modelo mejor pagada del mundo, y eso que no había cumplido los 30.En 1994 ganó más de seis millones de dólares gracias, entre otros comerciales, al anuncio de Pepsi en el Supertazón de aquel año, que la catapultó a la fama mundial.Fue en 1995 cuando firmó el que hoy es su contrato más duradero: con la casa de relojes Omega, para la que sigue apareciendo en campañas en las que la retrata su buen amigo, el fotógrafo Peter Lindbergh.“Quería implicarme más en los proyectos que hacía”, explicó al Wall Street Journal. “Quería poner de mi parte en el juego. Sacar beneficio de ello”.Crawford ha sabido conjugar el estatus de superestrella con el de mujer trabajadora, madre de familia (casada con el empresario Rande Gerber y con dos hijos, Presley y Kaia) y modelo de escogidas apariciones.Volvió a saltar a la pasarela en 2016, cuando con 50 años hizo una megacampaña para Balmain, apareció en el videoclip ‘Bad Blood’ de Taylor Swift y cuando sacó su libro de memorias ‘Becoming’.Su racha siguió en 2017 con un papel estelar en el desfile de Versace, en el que también apareció su hija, que debutó en las pasarelas en septiembre de ese año, días después de cumplir los 16.Las finanzas de Crawford y Gerber florecen a la vez y no solas: el debut de Kaia también ha sido beneficioso para las cuentas familiares, así como la venta del tequila Casamigos a la empresa Diageo, en 2017.Un tequila con tres socios: el actor George Clooney, el promotor inmobiliario Mike Meldman y el propio Gerber. Un negocio redondo que empezó por amistad y y que se ha vendido por unos mil millones de dólares.Tras dicho negocio, Crawford incorporó al empresario y a sus hijos a su unión con Omega. Ahora los cuatro son imagen de la marca en un beneficioso contrato común.“Seamos sinceros: mis hijos son afortunados en este negocio porque no llegan como desconocidos. La gente sabe que iré tras ellos si se meten con mis niños”, reconoce la modelo.La cuestión inmobiliaria también ha favorecido el patrimonio familiar. El pasado junio, la familia vendió su mansión de Malibú, de 513 metros cuadrados y cuatro habitaciones, por 40 millones de euros para mudarse a otra comprada un año antes en Beverly Hills, por 10 millones.No sólo relojes: la belleza es otra de sus colaboraciones estrellas. Durante años ha sido imagen de Revlon, y hace 14 años fundó su propia marca, Meaningful Beauty, que puede comprarse en EU y Canadá.Ella misma ha asegurado que suele pasar por las oficinas de la firma, en Los Angeles, una vez a la semana. Y Kaia le sigue la estela, pues ya es imagen de la marca de belleza de Yves Saint Laurent.El hogar también es una de sus preocupaciones y de sus principales fuentes de ingresos.Es una experta en la casa: en 2005 fundó su marca Cindy Crawford Home Collection, que vende mobiliario en Canadá y EU y que factura nada menos 250 millones de dólares al año.Crawford sabe muy bien cómo hacerlo para que todo quede en casa, ya sea bajo los reflectores de todo el planeta o en un pueblecito de 40 mil habitantes como DeKalb, en Illinois, su ciudad natal.

