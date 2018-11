Abre segunda fecha de Iron Maiden

Si no alcanzaste boletos para el concierto que ofrecerá Iron Maiden el 29 de septiembre en el Palacio de los Deportes, no te preocupes, pues abrirán una más el 30 de septiembre.Los boletos para este espectáculo saldrán a la venta general el viernes 23 de noviembre en las taquillas del inmueble y en Ticketmaster. Los precios son de 635 pesos y 977 pesos en el sistema de pago.En las dos fechas podrás escuchar temas como "Aces High", "Where Eagles Dare", "2 Minutes to Midnight", "The Clansman", "The Trooper", "Revelations" y "For the Greater Good of God".Tampoco faltarán "The Wicker Man", "Sign of the Cross", "Flight of Icarus", "Fear of the Dark", "The Number of the Beast", "The Evil That Men Do" y, por supuesto los clásicos "Hallowed Be Thy Name" y "Run to the Hills".