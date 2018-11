Da lección sobre amistad

Los Angeles— Las amistades imprevistas, extrañas o fortuitas son las mejores, asegura Sarah Silverman quien dio voz a Vanellope en la cinta de Disney ‘Wifi Ralph’.“Ralph y Vanellope no eran amigos al principio, en la primera película (æRalph el Demoledor’, 2012), y luego vas viendo cómo sucede la amistad. Realmente, esas amistades inesperadas son las mejores. ¿Qué hago yo cuando estoy deprimida? Busco en Google ‘amistades curiosas entre animales’. ¡Podría ver esos videos todo el día!”, bromeó la actriz estadounidense.“Dos personas cualquiera pueden conectar de alguna manera. Sólo tienes que estar dispuesto a encontrarlo o encontrarlo accidentalmente”, dijo Silverman en entrevista a EFE.Sobre la trama dijo que el conflicto en este largometraje se da entre estos dos grandes amigos cuando chocan sus visiones opuestas de la vida: la felicidad de la rutina, del día a día, que adora Ralph frente a la búsqueda de nuevas aventuras y retos de Vanellope.“Desde la infancia a la vida adulta están estos momentos de cambio y transición. Mientras que Ralph es realmente complaciente y ama la predecible naturaleza de la amistad, el mundo y sus vidas, ella quiere algo más”, explicó Silverman.El detonante de este dilema se da a partir de un universo lleno de posibilidades: Internet.“Vanellope no se da cuenta hasta que entran en Internet. Ve un nuevo mundo y quiere ser parte de eso”, indicó la actriz.“Pero la culpa intrínseca de no querer dejar a su mejor amigo atrás le hace sentirse insegura. Y eso es algo que, cuando somos adultos, lo sentimos todo el tiempo con nuestros amigos. Tener miedo al cambio es parte de la naturaleza humana, pero también lo es ser lo suficientemente valiente como para cambiar”, añadió.Silverman encabeza junto con John C. Reilly, Gal Gadot y Taraji P. Henson el reparto en su versión original de la película animada ‘Wifi Ralph’, cuyo estreno será el 23 de noviembre en México.

