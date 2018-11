Llega más drama turco

Ciudad de México— El amor lo puede todo o al menos ésa es la premisa que plantea la teleserie ‘Nueva Novia’, que Imagen Televisión estrena hoy sustituyendo a ‘Saras y Kumud’, que llegó ayer a su fin.‘Nueva Novia’ es una trama fresca y divertida que muestra el choque de dos culturas que se unen por amor, pese a las grandes diferencias de costumbre e idiosincrasias.Esta trama es de origen turco y desde que se estrenó ha tenido gran aceptación en ese país, a tal grado que se vendió a diversos naciones como Kazajstán, Bosnia y Herzegobina, Paraguay, Ecuador y ahora México.‘Nueva Novia’, como se llamará aquí, en el mundo se le conoce como ‘New Bride’, consta de tres temporadas, de hecho, la tercera sigue realizándose en Turquía.Hasta el momento cuenta con 60 capítulos de una hora y no hay un final definido.La historia es protagonizada por Jessica May, una modelo brasileña de 24 años que llegó a conquistar esa parte del mundo, y por Tolga Mendi, actor turco de 25 años que se ha convertido en una sensación en su país.Bajo la premisa de que ‘el amor lo vence todo’, ‘Nueva Novia’ cuenta la historia de Bella, una cosmopolita estudiante de la universidad de España que se caracteriza por ser alegre, simpática y muy guapa.Es hija de diplomáticos que se sieten muy orgullosos por su hija que no les ha dado problemas y sí muchas satisfacciones.Sin embargo, todo cambia cuando Bella conoce al amor de su vida: un chico exótico de otra cultura, el heredero de la tribu Bozok, al este de Turquía.Cuando Hazar Aga le propone matrimonio, la chica no lo piensa dos veces y acepta. Sabe que son de culturas diferentes, pero le atrae vivir la aventura del amor en un marco exótico y misterioso, así que pese a la negativa de sus padres la chica se va con el novio a conocer a su ‘Nueva Novia’ se podrá ver en la señal de Imagen Televisión, de lunes a viernes a partir de hoy (11:00 a.m.).

