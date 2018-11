La casa de Frankie Muniz es arruinada por un gato

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture... All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone.



I'm devastated and exhausted from a tough week with the loss of my Uncle Skip, 45 hours of travel to and from France to walk in to find this disaster. I've cried more yesterday and today then my whole life combined. Forgive me for venting.. I just need some support.



Ciudad de México— El actor de la serie de televisión Malcolm in the Middle (Malcolm el de en medio), Frankie Muniz, un gato le arruinó su casa.El histrión estadunidense reveló que su hogar quedó destrozado porque su felina mascota accidentalmente abrió un grifo e inundó su residencia.A través de su cuenta de Twitter, el artista de 32 años narró lo sucedido y relató su frustración por el hecho de ver su casa como si fuera una piscina con casi un metro de agua.En la red social Muniz aclaró que después de viajar a Francia, al funeral de un tío, se encontró con su casa inundada por lo que perdió varias obras de arte y fotografías."Llegué a mi casa del funeral de mi tío y me encontré con cuatro de los cinco pisos (...) bajo tres pies de agua. Y todo lo que tenía, destrozado", escribió.