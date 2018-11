Graba S.W.A.T. en México

Ciudad de México— La actriz sonorense Stephanie Sigman regresó a México para grabar un capítulo de la segunda temporada de la producción estadunidense S.W.A.T.“Llegamos ayer (viernes). La experiencia de grabar aquí está por verse, pero seguramente será muy divertido, además veré a mucha gente que hace tiempo no veo”, comentó Sigman.La actriz, protagonista de la serie, expresó que está muy contenta de volver a trabajar en su país natal.“El reto es que empezamos como de cero pero es bonito estar aquí. Será una buena aventura y aprendizaje para todos y seguro que romperemos la dieta”.Sin revelar las locaciones que utilizarán, al asegurar que las desconoce, la “chica Bond” adelantó que será un episodio muy interesante, fuera de lo normal, particular y especial.Acompañada por su colega Lina Esco, quien interpreta a Chris Alonso, y el productor Michael Jones-Morales, Stephanie agradeció que una producción se arriesgue a grabar en México y con diálogos en español.“No es algo común que un show de Network viaje a otro país a filmar. Es una ocasión muy especial. Me sorprendió cuando leí el guion porque el 40 por ciento es en español y no lo creía, creo que están tomando un riesgo y lo agradezco”.Por su parte, el guionista Jones-Morales destacó que al tener talento latino en la serie quisieron aprovecharlo al máximo.“La comunidad latina está creciendo tan rápido y tenemos pocas historias latinas. Tenemos dos actrices latinas bien talentosas y queríamos crear una historia en la que pudiéramos aprovechar eso”, planteó.“Creo que es la primera vez que contaremos una historia en español en Estados Unidos en Network TV y me pone bien orgulloso”.La segunda temporada de S.W.A.T se entrenará en Latinoamérica a través de Fox Channel en junio de 2019.

