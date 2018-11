Panamá— La Organización Señorita Panamá denunció el hurto de algunas pertenencias de su actual representante al concurso de Miss Universo, la beldad indígena Rosa Iveth Montezuma.El presidente de la organización, César Anel Rodríguez, dijo hoy a The Associated Press que desconocidos reventaron la víspera los vidrios del auto del director fotográfico de la franquicia al dejarlo estacionado para hacer una toma de la reina panameña en un punto del Puente de las Américas, en la capital del país. Detalló que se hurtaron del vehículo un bolso con los documentos personales y dinero de Montezuma, quien ganó notoriedad este año al convertirse en la primera mujer indígena panameña en ganar el concurso de belleza.También se extrajeron del auto equipo del fotógrafo, incluido computadora con material de Panamá y de la beldad que mostrarían en la competencia de Miss Universo, a celebrarse el 16 de diciembre en Tailandia.La reina, de 25 años y oriunda de la zona indígena más pobre del país, lamentó en declaraciones a la prensa local que se haya hurtado un material logrado tras meses de trabajo y con el que se buscaba ``exponer a Panamá a nivel internacional".``Ayer (domingo) me sentí como impotente" tras el incidente, aseguró.Ni la reina, ni los integrantes de producción y maquillaje de la organización tuvieron su seguridad en peligro, puesto que el hurto se dio mientras hacían la toma fotográfica.Rodríguez dijo que el domingo se presentó una denuncia ante la policía, aunque de momento no ha dado su versión del incidente. El viaje de Montezuma a Tailandia está previsto para el 27 de noviembre.

