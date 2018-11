Debuta 'Fantastic Beasts' con 62 mdd en taquillas de EU y Canadá

Los Ángeles.- "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" debutó al tope de las recaudaciones del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, con 62.2 millones de dólares, según cálculos de los estudios dados a conocer el domingo.La oferta más reciente del multiverso Harry Potter no alcanzó a la primera de la serie, "Fantastic Beasts and Where to Find Them" de 2016, que debutó con 74 millones de dólares."Dr. Seuss' The Grinch", con 38.1 millones, y "Bohemian Rhapsody", con 15.7 millones, fueron segunda y tercera en las recaudaciones.Recaudaciones estimadas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.Las cifras finales se darán a conocer el lunes.1. "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", 62.2 millones de dólares.2. "Dr Seuss' The Grinch", 38.1 millones de dólares.3. "Bohemian Rhapsody", 15.7 millones de dólares.4. "Instant Family", 14.7 millones de dólares.5. "Widows", 12.3 millones de dólares.6. "The Nutcracker and the Four Realms", 4.7 millones de dólares.7. "A Star Is Born", 4.3 millones de dólares.8. "Overlord", 3.8 millones de dólares.9. "The Girl in the Spider's Web", 2.5 millones de dólares.10. "Burn The Stage: The Movie", 2.3 millones de dólares.