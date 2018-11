Los incansables The Rolling Stones anuncian gira por EU

Los incansables The Rolling Stones anuncian otro tour más a su inumerable lista de giras internacionales, que empezará el 20 de abril de 2019 en Miami y culminará en junio de ese mismo año en Chicago.A través de su página oficial y redes sociales, la legendaria banda británica difundió un clip animado, al ritmo de su clásico Paint It Black, con el símbolo de Esatdso Unidos, la Estatua de la Libertad y de fondo en lugar de sol su logotipo, la gran lengua que representa a la alinaeción musical conformada por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood, cuyas actuales edades suman nada menos que 297 años en escena.Se especula que su nuevo tour podría incluir Sudamérica y obviamente México, siempre y cuando se cierren previamente fechas en Brasil y Argentina.Los Stones completaron una gira europea con la gira No Filter en julio pasado.Este sería el tour que inicailmente se anuncia de su nuevo tour:Sat Apr 20 2019 Hard Rock Stadium Miami, FL USA 70,000 RUMOURED.Wed Apr 24 2019 TIAA Bank Field Jacksonville, FL USA 60,000 RUMOURED.2019 NRG Stadium Houston, TX USA 65,000 RUMOURED.Thu May 2 2019 Jazz Fest New Orleans, LA USA 50,000 RUMOURED.2019 State Farm Stadium (University of Phoenix Stadium) Glendale AZ (near Phoenix) USA 50,000 RUMOURED.Sat May 11 2019 Rose Bowl Pasadena, CA USA 80,000 RUMOURED.2019 Levi’s Stadium Santa Clara, CA USA 60,000 RUMOURED.2019 CenturyLink Field Seattle, WA USA 60,000 RUMOURED.2019 Broncos Stadium at Mile High Denver, CO USA 60,000 RUMOURED.2019 FedExField Landover MD (near Washington DC) USA 70,000 RUMOURED.Tue Jun 4 2019 Lincoln Financial Field Philadelphia, PA USA 60,000 RUMOURED.Sat Jun 8 2019 Gillette Stadium Foxboro near Boston, MA USA 45,000 RUMOURED.Thu Jun 13 2019 Metlife Stadium East Rutherford, NJ (near NYC) USA 80,000 RUMOURED.Mon Jun 17 2019 Metlife Stadium East Rutherford, NJ (near NYC) USA 80,000 RUMOURED.Show #1 2019 Soldier Field Chicago, IL USA 65,000 RUMOURED.Show #2 2019 Soldier Field Chicago, IL USA 65,000 RUMOURED.