México será personaje dentro de la nueva temporada de la serie S.W.A.T, cuando en uno de los episodios se cuente el pasado de la capitana Jessica Cortez, interpretada por la sonorense Stephanie Sigman, informó El Universal.En una visita relámpago a la capital, quien fuera protagonista de Miss Bala y coestelar en el filme Anabelle 2: La creación, destaca que el personaje hasta será tía. “Es ver cómo llegó a ser la capitana, a quien todo el tiempo en la oficina se le ve seria y aquí va a ser distinto”, comenta la actriz. “Para llegar a ser jefa, lo difícil no es llegar sino mantenerse, y hay que tener cierta actitud en el trabajo”, dice. S.W.A.T, producción para el canal de paga Fox, es una serie de drama y acción basada en el filme homónimo de 2003 la cual, a su vez, estaba inspirada en la creación para tv de los 70. En un encuentro con la prensa, junto con su compañera de reparto Lina Esco (la policía Chris Alonso), se dijo que al menos habrá 20 minutos en español en el episodio que conformaría la nueva temporada, a estrenarse a mediados del próximo año. “Su personaje va a ser divertido, ya comenzamos a hacer interiores en Los Ángeles y yo me estaba riendo mucho”, advierte Esco. El productor ejecutivo Michael Jones Morales, señala: “Vamos a explorar un poco más de la vida personal de Chris, sus amores, y con Jessica un poco se hablará de su familia, vamos a aprender un poco más de ellas”. Los trabajos para el rodaje de los episodios ocupan 10 meses del año, algo nuevo para Sigman. “Nunca habia hecho series tan largas, sólo nos quedan dos meses libres y esto ha sido un aprendizaje fuerte; en cine vas haciendo las cosas paulatinamente, preparándolo, yo no tenía la edúcación de filmar tantas escenas al día”, apunta la norteña.

