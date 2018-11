Ciudad de México— ‘Los Simpson’ cumplirá 30 años de estar al aire. La celebración es en 2019, mismo año en que se estrenará la trigésima temporada de la serie animada en América Latina. Aunque todavía falta mucho tiempo para ese lanzamiento, el canal Fox Latinoamérica prepara el especial ‘30 años, 30 frases, 30 episodios’, en el que recopilan las respuestas perfectas para cada situación de la vida.Frases como “¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños!”, “bueno cerebro, yo no te agrado y tu no me agradas… pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza”, “momento que soy lento”, “no vives de ensalada”, “ya me conoces Marge, me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas, locas”, “lo anotaré en mi máquina de escribir invisible”, “si era tan listo ¿por qué se murió? “ o “estúpido y sensual Flanders” son algunas de las frases legendarias.Esta emisión temática de episodios será desde hoy hasta el domingo 25 de noviembre de 2018, entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m.La trigésima temporada de ‘Los Simpson’ llegará a América Latina en mayo de 2019.Convertida en un fenómeno cultural de primera magnitud, “Los Simpson”, que comenzó sus emisiones en 1989, modela una sátira de la sociedad estadounidense a través de las vivencias y aventuras de la familia Simpson, formada por Homero y Marge, y sus hijos Bart, Lisa y Maggie.Con la emisión de las temporadas número 29 y 30 la serie bate el récord de capítulos de una serie de ficción televisiva en Estados Unidos, pues supera los 635 de ‘Gunsmoke’ (1955-1975), una serie sobre el Salvaje Oeste que hasta el 2017 ostentaba el récord.

