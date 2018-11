Negó beso a Banderas

Los Angeles— Valeria Mazza, la supermodelo ícono de los noventa, recordó una anécdota de su paso como modelo de comerciales. A ella le tocó filmar una publicidad con el actor Antonio Banderas. Como parte del guion debían besarse, pero ella se negó a hacerlo.Se trataba de un comercial de medias que grabaron, hace años, dos veces: en La Toscana (Italia) y en Los Angeles (EU). En el primer caso les pidieron bailar, en el segundo se desarrolló una historia al estilo James Bond.“Nos contrataron para filmar un comercial de medias. Antonio era el galán, yo era la modelo. En Los Angeles era al estilo James Bond, me tenía que rescatar y usaba la media para sacarme las esposas. Era muy gracioso, pero cuando vi el guion decía que teníamos que darnos un beso y yo dije: beso no doy. Cambié el guion y termina con que nos abrazamos y no hubo beso”, explicó Valeria Mazza en el programa argentino de Mirtha Legrand.La modelo contó que Antonio Banderas le preguntó por qué no quería el beso ya que él consideraba que era muy buen final. A lo que ella respondió que no quería. Cuando los panelistas le cuestionaron por qué lo rechazó ella explicó: “yo no soy actriz”.Gracias a ese trabajo, la modelo y el actor español se conocieron. Depués de trabajar en las pasarelas, Mazza construyó una carrera como conductora en Italia y España.Además es empresaria con una línea de perfumes y marca de anteojos.

