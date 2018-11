Ciudad de México— Hace ahora 40 años, la versión de animación de El Señor de los Anillos se estrenó en cines, y el camino hasta completar el proyecto estuvo lleno de momentos fascinantes, entre ellos una extraña petición de Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, que estaba ansioso por participar en la película.En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director Ralph Bakshi recordó el proceso de elaboración de la película, afirmando que no solo estuvo bajo "presión extrema", sino que también encontró algunas propuestas extrañas e interesantes. La más sorprendente fue la de Jagger, que tras enterarse de que el filme estaba en marcha pidió un papel.El líder de The Rolling Stones escuchó rumores sobre la producción y estaba "interesado en involucrarse". Bakshi recuerda la visita de Jagger al estudio de producción, que estaba lleno, con unas "tres mil personas trabajando en cuatro pisos".Cuando se corrió la voz de la presencia de la estrella de rock en el edificio, hubo "truenos, como jinetes bajando, sacudiendo la escalera". La mayoría de las personas estaban decididas a ver al músico, pero la conmoción fue demasiado para el hijo de Bakshi, quien se "escondió en el baño". "Fue simplemente histérico", apuntó Bakshi.Durante su visita, Jagger reveló que quería poner voz al hobbit protagonista, Frodo. Desafortunadamente para Jagger, el papel ya tenía voz a cargo de Christopher Guard, quien ya había grabado cuando Jagger hizo la petición."Le dije que lo habría elegido sin dudar", explicó Bakshi, "pero ya estaba grabado. Habría sido un buen Frodo, supongo. No lo sé", señaló el realizador. Sin embargo, con la nueva serie de El Señor de los Anillos de Amazon, tal vez Jagger finalmente pueda cumplir su deseo y convertirse en parte de la franquicia.Por el momento sin fecha de estreno, la serie de El Señor de los Anillos tendrá al menos cinco temporadas y contará, según las últimas informaciones, con un presupuesto de mil millones de dólares.

