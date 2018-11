Reconocen labor ecologista de DiCaprio

Ciudad de México— Leonardo DiCaprio, ganador del Óscar en 2017, lanzó un tuit en mayo de ese año para solicitar al presidente Enrique Peña Nieto salvar a la vaquita marina de su extinción. Este sábado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció su labor.En junio de 2017, DiCaprio acudió como invitado a la residencia oficial de Los Pinos y con el apoyo de la World Wildlife Fund, Peña Nieto y Carlos Slim firmaron un Memorando de Entendimiento para formar un grupo de trabajo de líderes gubernamentales y comunitarios sin fines de lucro para desarrollar un plan a largo plazo para proteger esa especie."Desde entonces, DiCaprio y su fundación no sólo han apoyado este esfuerzo, sino que han cumplido las promesas del Memorándum y han asumido un papel de liderazgo en la coordinación de esfuerzos en el grupo de trabajo establecido", dijo la Semarnat, en un comunicado.La World Wildlife Fund financia directamente a Sea Shepherd Conservation Society, añadió la dependencia federal."Este importante proyecto apoya los esfuerzos de la Secretaría de Marina (Semar) para patrullar y hacer cumplir la prohibición permanente de redes de enmalle y eliminar los aparejos de pesca abandonados que amenazan la supervivencia de la vaquita marina".Añadió que la fundación también sigue colaborando estrechamente con organizaciones no gubernamentales, al dedicar personal y recursos para participar en tres equipos muy activos que identifican y delinean los esfuerzos futuros para garantizar la conservación de la marsopa mexicana, con un enfoque en el desarrollo económico y comunitario a partir de la gestión responsable de la pesca.En paralelo, la Semarnat añadió que DiCaprio y su compañía de producción trabajan en un documental que detalla los esfuerzos para salvar al animal. Vaquita: Sea of Ghosts (Vaquita: Mar de Fantasmas) se estrenará en enero de 2019."Este proyecto servirá como una llamada de atención para la conservación de otras especies en peligro de extinción en todo el mundo."La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce a Leonardo DiCaprio y a su Fundación por su trabajo y amistad, y por el compromiso continuo con la vaquita marina", destacó.Se estima que sólo existen unos 30 ejemplares de esa especie.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.