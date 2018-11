MGMT prende el Corona Capital

Ciudad de México— MGMT fue una de las bandas invitadas al segundo día del Corona Capital. Los estadounidenses salieron al escenario a las 20:20 hrs. generando un gran alboroto alrededor del escenario Corona, informó El Universal.“Esto es una locura, hay mucha gente aquí”, dijo el vocalista al inicio de su participación e hicieron referencia al amor por este país. Muchos de sus seguidores se arremolinaron a los pies del escenario pero muchos otros se quedaron en el pasto, con espacio suficiente para bailar y cantar temas como "Electric Feel" y "Kids", dos de sus más grandes éxitos.Al terminar esta última hubo un éxodo considerable, pues a las 21:20 horas (minutos después), Nine Inch Nails se presentaría en el Doritos Búnker, pero muchos otros se quedaron para disfrutar de su participación completa.Después de cada canción, la banda de rock psicodélico agradecía en español.Este 2018 lanzaron su disco "Little Dark Age", que incluye canciones como "She Works Out Too Much", "When you dies" y "James".En su discografía también hay títulos como "Congratulations" y "Time to pretend".