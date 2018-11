Madura Douglas con gracia

Ciudad de México—Kominsky es un hombre que ya no está en la flor de la vida. El otrora solicitado coach de actuación de las estrellas, hoy se gana la vida enseñando a aspirantes a actores cómo audicionar para comedias de situación y comerciales de champú.Tiene tres matrimonios fallidos, una hija adulta que rara vez se acuerda de él y un cuerpo que se le está rebelando. Cuando le propusieron a Michael Douglas interpretar a este protagonista en ruinas para la nueva serie de Netflix, ‘El Método Kominsky’, sólo había una manera de recibir esa tarea.“¿A los 74 años de edad? Graciosa y felizmente. Les dije: ‘¿Van a hacer algo divertido del proceso de envejecer? Entonces soy su hombre”.Pero ésta no es la imagen que la gente tiene de Douglas. En sus películas más conocidas, ‘Atracción Fatal’ y ‘Bajos Instintos’, sus personajes pulidos pero agresivos llegaron a definir un cierto machismo de los años 80 y 90.Por eso, sin importar cuántos personajes desaliñados interprete, siempre estará asociado con el implacable Gordon Gekko del filme ‘Wall Street’, de Oliver Stone.Alguna vez fue idolatrado, rentable y figura omnipresente, pero ahora Douglas está en paz con la noción de que tales glorias no son eternas. No ha sufrido la debacle de Sandy Kominsky, pero algunos capítulos recientes de su vida han sido turbulentos.Superó un diagnóstico de cáncer y a continuación ofreció algunas de las actuaciones más cálidas y excéntricas de su carrera. Así que, ¿por qué no aceptar el papel de un septuagenario harapiento con la próstata agrandada?“Entiendo a este tipo, cuya vida no se convirtió en lo que había planeado”, explica.A primera vista, parecería que nada falta en la vida del actor. Pero, pese a la aparente ventaja de ser hijo de dos estrellas (Kirk y Diana Douglas), considera que su carrera no se moldeó sino a lo largo de varias décadas.Haber ganado su Oscar por ‘Wall Street’ en 1988 fue lo que lo hizo sentir que finalmente había salido de la sombra de su padre.“Me dio la confianza que no tenía hasta entonces. Y me impuse una vara más alta”. Douglas es sobreviviente de un cáncer etapa IV que le fue diagnosticado en 2010.“Un tumor del tamaño de una almendra en la base de mi lengua”, según lo describe.“Tomamos una decisión estratégica de decir que era cáncer de garganta porque la perspectiva de que te extirpan la lengua y no puedas hablar no ofrecía una imagen muy linda que digamos”, explica.El esposo de Catherine Zeta-Jones temía que sus problemas de salud afectaran su imagen ante la industria.“Y eso si sobrevivía, si podía hablar”, señala.Pero hizo un retorno triunfal interpretando a Liberace en la película de HBO ‘Behind the Candelabra’.Su trabajo le valió un Emmy, pero luego de eso no recibió precisamente una lluvia de oportunidades: la mayoría eran filmes independientes de bajo presupuesto.Y ahora llega ‘El Método Kominsky’, creada por Chuck Lorre, mejor conocido por shows como ‘The Big Bang Theory’ y ‘Mom’.“Hay una sublime elegancia en el modo en que se presenta a sí mismo ante el mundo. Supe que, con su talento y su experiencia, abordaría tanto los momentos conmovedores como los divertidos con gran fineza”.