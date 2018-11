Aborrecen a Chicharito en redes sociales

Feliz de poder mostrar más mi vida y mi esencia con todo y el ruido que genera. Agradezco muchísimo todo lo que vivo y voy por más!







Happy to show more of my life and essence even with the noise it can generate. I am grateful for everything I live and I’m after more! pic.twitter.com/H3YSn7tKpp



— Chicharito Hernandez (@CH14_) 16 de noviembre de 2018

Ciudad de México— El encantó se acabó. Uno de los jugadores más carismáticos y correspondidos por la afición en la Selección Mexicana, ya no causa el mismo impacto en redes sociales, publicó El Universal.Ahora, cada que Javier Hernández publica algo, sus seguidores le recriminan su falta de futbol y su preocupación por atacar a sus detractores en lugar de atender a sus fieles aficionados.Indirectas y engancharse con algunos seguidores o periodistas es algo que ha manchado la imagen pública de Chicharito. Los aplausos se han convertido en críticas y burlas.En cuanto a lo futbolístico, el atacante mexicano suma únicamente un gol con el West Ham en la reciente temporada, situación que afecta su credibilidad.