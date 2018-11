Todos aman a Ruby

Vancouver— Batwoman llegará muy pronto a la televisión y ya tiene a sus compañeros del Universo DC Cómics apoyándola al cien por ciento.Y es que, tras ser elegida para encarnar al personaje, la actriz Ruby Rose ha sido duramente atacada en redes sociales, pero afortunadamente algunos de sus colegas la han defendido a capa y espada."Lo primero que dije fue: '¿cuál es la controversia? ¿Por que la gente está molesta? ¡Será interpretada por Ruby Rose, que es una mujer bella y talentosa! ¿Qué tienen eso de malo?'."Pero la gente encuentra razones para molestarse por todo. Y su sexualidad es un factor que de ninguna manera debería importar para Batwoman", señaló Candice Patton, quien da vida a Iris en The Flash.Los usuarios criticaron que la australiana no era lo "suficientemente gay" para encarnar al personaje, que tendrá una orientación homosexual en la trama.Tiempo después opinaron que la actriz era "demasiado lesbiana" para el papel. Debido a los ataques que recibió, Rose decidió que era momento de cerrar su cuenta de Twitter."¿A quién se le ocurrió eso de que: 'Ruby no es lesbiana y por eso no puede ser Batwoman?'. Es la cosa más graciosa y ridícula que he escuchado en mi vida. ¡Me declaré gay a los 12 años!"Los últimos cinco años he tenido que lidiar con que digan: 'Ella es demasiado gay'. ¿Cómo es que ahora cambian de opinión? Me gustaría que mejor todos nos apoyáramos", escribió ella en su momento.La primera aparición de Rose como Kate Kane y su álter ego Batwoman se dará en el crossover de este año del Arrowverse, en el que las series The Flash, Arrow y Supergirl entrelazan sus tramas.Además, la cadena estadounidense CW ya autorizó la producción de una serie centrada en la superheroína, la cual está programada para 2019."Ruby luce súper bien cómo Batwoman, creo que nadie se podría ver mejor que ella. Fue algo surreal, el traje le queda perfecto", consideró Grant Gustin, protagonista de The Flash.El episodio crossover, titulado "Elseworlds", se emitirá en México el 20 de diciembre por la señal de Warner Channel.