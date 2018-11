Embruja al público

Nueva York— Ha participado en casi una veintena de series y filmes importantes, ente los que destaca ‘Mad Men’, donde dio vida a Sally Draper, la hija del personaje de John Hamm. Y aunque apenas cumplió 19 años, Kiernan Shipka tiene toda la experiencia actoral del mundo.En ‘Feud: Bette and Joan’ dio vida a B.D. Hyman, la hija de la actriz Bette Davis. Además, ha aparecido en shows como Heroes y Unbreakable Kimmy Schmidt.“He tenido mucha suerte de participar en cosas increíbles. Realmente me siento muy afortunada, y aún me pellizco para ver si todo es verdad”, señala en entrevista.Sus 12 años de carrera la han preparado para su personaje más importante hasta la fecha: Sabrina Spellman, una adolescente que deberá anotar su nombre en el libro de Satán y rendirle eterna fidelidad.Como protagonista de ‘El Mundo Oculto de Sabrina’, serie de Netflix de reciente estreno, Shipka espera finalmente despegar como actriz explorando herramientas y dotes histriónicos.¿Qué ha dado la televisión a tu carrera?— Me encanta la televisión por una razón: puedes explorar a profundidad y por mucho tiempo los miedos, la personalidad y las motivaciones de un personaje. Puedes hacerlo madurar el tiempo que quieras.La narrativa televisiva es mágica porque puedes pasar por un arco, cocinarlo a fuego lento, decorarlo, abrazarlo, explotarlo y abordarlo desde varios ángulos; eso es algo que el cine no te permite.¿Qué tipo de personajes buscas interpretar?— Adoro meterme en la piel de personajes que tienen diferentes dimensiones, con mucha profundidad, y Sabrina tiene todo eso. Es fascinante, divertido e interesante interpretarla, porque es muy distinta a mí.Ella me ha enseñado muchas cosas que yo desconocía de la vida y al mismo tiempo encontré similitudes con las que puedo jugar y aportarle cosas desde mis experiencias. Ha sido un viaje muy divertido.¿Viste el show de los 90 para darle vida a Sabrina?— En lo personal, me enfoqué mucho más en los cómics de ‘Las Aventuras de Sabrina’ que salieron en 2014, la versión más moderna, creada por Roberto Aguirre-Sacasa, quien también supervisa nuestra serie.Sin embargo, tampoco me clavé mucho en esta fuente de información. Sí la usé como referente, pero después de un tiempo me sentí totalmente preparada para ofrecer mi propia versión del personaje.¿Cómo es un día normal de rodaje en la serie?— Este show tiene los sets más increíbles en los que he trabajado. Es impresionante el nivel de detalle que le imprimen al show: hay puertas escondidas, props reales... Es una cosa maravillosa trabajar ahí todos los días.También me acostumbré mucho a ver demonios caminando por los pasillos, desayunando en el catering o metidos en sus celulares. Sentí como si estuviera en el set de una película del Hollywood clásico.¿Qué pueden esperar los fans de esta nueva versión?— Es un show totalmente distinto, no es un remake de la serie de los 90. En ese entonces se basaron en los cómics y nosotros estamos regresando a esa fuente original. Digamos que es una nueva adaptación.Siento que ahora vivimos en una era más oscura a cuando se hizo el show original, o por lo menos ahora estamos más conscientes de que el mundo no es tan color de rosa, ya no somos tan ingenuos.¿Cómo definirías ‘El Mundo Oculto de Sabrina’?— Amo películas como Jóvenes Brujas y me encanta la vibra oscura de cosas como ‘El Bebé de Rosemary’. Creo que justo esa es la dirección que seguimos.Por ejemplo, hemos tomado elementos de la serie original y muchos de los cómics, sólo que nosotros los hemos oscurecido más, pervertido, torcido y llevado al extremo. Hay cosas alucinantes y sofisticadas.Nombre: Kiernan Brennan ShipkaNació: 10 de noviembre de 1999, en Chicago, IllinoisEdad: 19 añosAltura: 1.57 metrosColor de ojos: cafésTalento oculto: estudió baile de salón desde que tenía 5 años