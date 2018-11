Buen viaje principito de mi corazón. Pasaste la transición al mas allá con la misma paz que tu abuelo Francisco. Sabio y hermoso como siempre... Para uds mi Insta familia, una invitación a sumarse a nuestras oraciones para celebrar a este ser de Luz, hoy 18:30 en California/ 23:30 hora de Chile. Este Guerrero dejo sus armas y ahora baila libre y feliz. Ya habra momentos para compartir, por ahora solo les pido el espacio para que nuestra familia pueda hacer el duelo de lo imposible. 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 Happy travels my little prince. You transitioned with the same peace and wisdom than my papa Francisco. Wise and beautiful as always... Insta family I want to invite you to join me and my family in prayer to celebrate him today at 6:30pm PST. This warrior left his weapons behind and is now dancing in the sky happy and free. There will be moments ahead to talk and share more, but for now we ask for time and space to grieve over the unimaginable.





